Governo de Roraima inaugura Posto de Atendimento da Casa do Trabalhador

A Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social) inaugurou nesta quarta-feira, 25, o Posto de Atendimento da Casa do Trabalhador em Rorainópolis, facilitando o acesso da população às oportunidades de emprego e serviços voltados ao trabalhador na região do Sul do Estado.

No espaço, gerido pelo Departamento de Emprego Trabalho e Renda da Setrabes, também serão oferecidos atendimentos e intermediações de mão de obra, orientação profissional e políticas públicas de emprego e geração de renda.

Durante a cerimônia teve entrega de Carteira do Artesão, ID Jovem e Certificado de Oficina de Artesanato.

A secretária Tânia Soares destacou que serão oferecidos serviços de qualificação profissional, cadastro de empresas e de trabalhadores, além da implantação do programa Jovem Aprendiz.

“A estrutura foi pensada para atender tanto o trabalhador quanto o empresário, realizando a intermediação de mão de obra e conectando quem busca emprego com quem está contratando”, afirmou.

O prefeito de Rorainópolis, Alessandro Daltro Sousa, disse que a inauguração da Casa do Trabalhador no município, irá ofertar vagas e cursos de capacitação para quem mais precisa.

“Sabemos que ainda tem muita demanda, mas seguimos com o compromisso de trabalhar para melhorar a qualidade de vida da população, com respeito e dedicação”, comentou.

“Semana passada estive em Rorainópolis, onde conversei com pessoas que buscam mudar de vida. O foco é conectar trabalhadores ao mercado de trabalho, promovendo dignidade através do emprego. O grupo MBRF é uma das maiores empresas no ramo de alimentos, está presente em Roraima com o objetivo de oferecer novas oportunidades”, disse a representante do grupo MBRF, Evellys de Oliveira.

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