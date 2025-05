Departamento Estadual de Turismo de Roraima passa a compor conselho deliberativo da Embratur

Durante reunião realizada nesta semana na sede do MTur (Ministério do Turismo), em Brasília (DF), o Governo de Roraima passou a integrar o conselho deliberativo da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo).

A participação se dá por meio da Secult (Secretaria de Cultura e Turismo), com a nomeação do diretor do Detur (Departamento de Turismo), Bruno Muniz, como conselheiro suplente, indicado pelo Fornatur (Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo).

A escolha do diretor representa um avanço estratégico para o Estado, reforçando o reconhecimento nacional das potencialidades turísticas de Roraima. Segundo Muniz, a partir de agora o estado estará mais próximo das definições de políticas de promoção internacional dos destinos turísticos brasileiros.

“Este é um marco significativo para o nosso Estado. A indicação para este cargo é uma oportunidade ímpar de mostrar ao Brasil e ao mundo as belezas naturais, culturais e a rica diversidade que Roraima tem a oferecer. Estamos comprometidos em intensificar os esforços para posicionar nosso turismo no cenário internacional”, afirmou Bruno.

Como conselheiro suplente, ele poderá contribuir para a formulação de políticas públicas e estratégias de promoção turística, ampliando a visibilidade de Roraima e reforçando sua inclusão nos roteiros turísticos internacionais.

