Disputa do Concurso de Quadrilhas chega ao fim com apresentações dos grupos Especial e de Acess

Após cinco noites de espetáculo, com dança, cores, música e emoção, o Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas encerrou neste sábado, 26, penúltimo dia do São João no Parque Anauá 2025. Subiram ao tablado da Arena Junina as últimas quatro agremiações dos grupos Especial e de Acesso, marcando o encerramento da competição com apresentações de tirar o fôlego.

Ao todo, 28 quadrilhas disputaram o título de campeã nas categorias Especial, Acesso e Emergente. Neste ano, o Governo de Roraima destinou R$ 159 mil em premiações: R$ 117 mil para as vencedoras do concurso e R$ 42 mil para as majestades juninas eleitas durante o lançamento do evento.

“Podemos afirmar que o Governo do Estado realizou a maior edição da história do Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas. Repassamos R$ 1,5 milhão para o uso das agremiações e isso foi devolvido ao público na forma de uma série de espetáculos que só os quadrilheiros roraimenses podem proporcionar”, destacou o governador Antonio Denarium.

Saiba quais foram as apresentações da noite:

Arrasta Pé

Disputando pelo Grupo de Acesso, a agremiação do bairro Nova Cidade, zona Oeste de Boa Vista, subiu ao palco com 21 casais defendendo o tema “A cor da minha pele não te diz quem sou”, que trata sobre a vivência da população carcerária, formada em grande parte por homens e mulheres pretas, bem como a população preta na sociedade, em especial no bairro de origem da quadrilha.

“Nós trouxemos essa discussão ao tablado para que o público possa refletir e não julgar pela tonalidade da cor. Somos pretos e pretas, e o que a gente carrega no bolso, o que a gente veste, não diz o que a gente é, o que tem no nosso coração, a nossa força e vontade, a nossa luta, a nossa garra e a nossa superação no dia a dia”, explicou o animador da quadrilha, Darlan Souza.

Guerreiros de Jorge

Também pelo Grupo de Acesso, a quadrilha da Comunidade do Moskow, município de Bonfim, apresentou ao público o tema “São João é azul, incluir é amar”, contando com 18 casais no tablado. A temática escolhida traz ao mundo junino os desafios e a realidade das pessoas com o espectro autista.

“A gente está trazendo o nosso padre, que é uma pessoa autista, nós temos as nossas crianças autistas, que vão se apresentar no tablado também, nós temos o nosso teatro e, no começo, uma criança autista e a mãe vão contar a história deles. A partir daí, vamos desenrolando o nosso tema no tablado”, detalhou Simão Cosme, um dos coordenadores de arte da quadrilha.

Escola Forrozão

Abrindo as apresentações do Grupo Especial, a agremiação boavistense assumiu à Arena Junina com 25 casais, apresentando o tema “Papillon no São João, nas terras de Makunaiman”. O enredo narra a história de Henri Charrière, autor do clássico literário “Papillon” e condenado francês que cumpriu pena na chamada Ilha do Diabo, na Guiana Francesa. A apresentação retrata as várias fugas do presídio e a jornada do europeu até chegar à região onde fica o município de Normandia, região Norte de Roraima.

“Nós tínhamos cinco opções e essa opção foi a mais votada pela quadrilha. Todos acharam interessante trabalhar um fato histórico, que deu origem à dois filmes e tem vários livros. Inclusive o primeiro livro de Papillon foi um dos livros mais vendidos no mundo, somente perdendo para a bíblia. Então dá para se ter noção de quem era essa figura, o Papillon”, reiterou Mário Moura, coordenador da quadrilha.

Eita Junino

Contando com 49 casais, a quadrilha junina radicada em bairros da zona Oeste de Boa Vista subiu ao tablado com o tema “A arte de quem vive de fé”, que retrata a história de artesãos e rendeiras, que fazem a arte a partir da fé.

“O nosso tema foi escolhido pelos nossos projetistas e apresentado em outubro do ano passado. A Eita Junino sempre quis falar sobre a fé das pessoas e das rendeiras. E a gente tem, aqui, nossas costureiras, que a gente usa como exemplo também, que fazem vestidos e amam quadrilha. E a gente veio falando sobre isso também”, pontuou a noiva da agremiação, Kauany Nascimento.

O EVENTO

Realizado desde 1991, o São João no Parque Anauá é considerado o maior festejo junino do Norte do Brasil. Em 2025, o evento conta pela primeira vez com recursos federais, repassados pelo Ministério do Turismo.

A festa segue até domingo, 27, e a programação também está sendo transmitida ao vivo pelas páginas do Governo de Roraima no YouTube e no Facebook.

A edição deste ano promete ser a maior da história: são mais de 50 atrações locais e nove atrações nacionais. Já se apresentaram Israel & Rodolffo, George Henrique & Rodrigo, Manim Vaqueiro, Zé Vaqueiro e Companhia do Calypso. Neste domingo, no encerramento, sobem ao palco, Jonas Esticado, Guilherme & Benuto e Jefferson Moraes

Outro destaque é o Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, que reúne 28 agremiações dos grupos Especial, Acesso e Emergente. O Governo de Roraima destinou R$ 1,5 milhão em apoio direto às quadrilhas, com R$ 159 mil em premiações – um aumento de 59% em relação a 2024.

