Escola Voltaire Pinto comemora 29 anos com grande arraial e abertura da cápsula do tempo

No próximo dia 4 de julho, a Escola Estadual Voltaire Pinto celebra 29 anos de contribuição para a educação roraimense. Para comemorar o aniversário, a escola preparou uma programação especial com o Arraial do Volteirão. A festa será realizada na terça-feira, dia 1º, das 7h30 às 13h30 e das 13h30 às 17h30.

“A festa junina, por ser uma das celebrações culturais mais importantes do Brasil, combina com o aniversário da escola e com o ambiente escolar. Nós fortalecemos a identidade cultural e promovemos a socialização dessas crianças”, afirmou o gestor da unidade de ensino, George Areb Palheta.

Areb informou que o arraial é interativo: os próprios estudantes preparam os pratos típicos, e cada turma fica responsável por organizar uma apresentação cultural e uma homenagem ao aniversário da escola.

Ele explicou que, neste ano, a comemoração coincidiu com o encerramento do semestre letivo, já que normalmente a data é celebrada antes ou depois do recesso escolar. O gestor destacou que o evento não é aberto ao público externo.

“O arraial é voltado para os alunos e para a comunidade do Voltaire Pinto — funcionários, pais e estudantes. Não é aberto ao público externo. Quem patrocina a festa são os pais, os alunos, os funcionários e a direção. Fazemos uma grande homenagem, engajando a comunidade e trazendo os pais para verem os filhos. Tudo é feito com a participação dos alunos e professores”, explicou.

Atrações da festa e abertura da cápsula do tempo

A programação da festa inclui hasteamento das bandeiras, atividades esportivas, homenagens à escola, desfile de casais juninos, apresentação de quadrilha, brincadeiras e lanches com comidas típicas.

Uma das principais atrações será a emocionante abertura da cápsula do tempo, com recordações guardadas por professores e estudantes da escola há dez anos.

