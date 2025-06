Setrabes realiza competição educativa sobre prevenção às drogas para alunos da rede estadual

A Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social) promoveu, na segunda-feira, 16, mais uma edição do Campeonato Droga Zero: Trilhas da Prevenção, no município de Rorainópolis. A ação, voltada para adolescentes e jovens da rede estadual de ensino, utilizou um jogo de tabuleiro educativo para discutir, de forma lúdica, os riscos do uso de substâncias psicoativas e a importância de escolhas saudáveis.

O projeto é uma iniciativa intersetorial, realizada em parceria com a Seed (Secretaria de Educação e Desporto) e executada pela Ceped (Coordenação Estadual da Política de Enfrentamento às Drogas). Entre os principais objetivos, estão a prevenção ao uso de drogas, o fortalecimento de políticas públicas nas áreas de esporte, igualdade racial, juventude e empregabilidade, além do acesso facilitado a serviços socioassistenciais.

Durante o campeonato, os alunos participaram de disputas com perguntas e respostas sobre temas como os efeitos das drogas no organismo, impactos sociais, identificação de situações de risco e a importância de buscar ajuda especializada. A atividade envolveu cerca de 650 estudantes.

O coordenador da Ceped, Júnior Campos, disse que a coordenação de política de enfrentamento às drogas trabalha em três eixos: prevenção, cuidado e reinserção social. Além disso, acrescentou que os jogos que estão acontecendo nas escolas são bem interativos e participativos.

“Dentro dessa disputa, todo o tema é baseado em perguntas e respostas, para que eles possam entender um pouco mais sobre o uso e abuso de álcool e outras drogas. Esse trabalho feito nas escolas é do eixo da prevenção. Então, o segundo campeonato Trilhas da Prevenção, que aconteceu em Rorainópolis, atendeu 650 alunos. O objetivo é falar de uma forma mais leve sobre o uso e abuso de álcool e outras drogas”, explicou Campos

A secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, Tânia Soares, destacou o impacto do projeto entre os estudantes. “A iniciativa reforça o compromisso da Setrabes em promover ações que visam conscientizar os jovens sobre a importância de escolhas saudáveis e responsáveis, promovendo a integração entre os alunos enquanto competem em um ambiente saudável. Além disso, os vencedores foram premiados com kits esportivos, troféus e medalhas, incentivando a prática esportiva e o comprometimento com a prevenção ao uso de substâncias”, afirmou.

