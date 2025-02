Polícia Civil promove mudança na direção do Departamento de Polícia Especializada 

A Delegacia-Geral da PCRR (Polícia Civil de Roraima) anunciou uma mudança no comando do DPE (Departamento de Polícia Especializada). A delegada Elivania Aguiar, que esteve à frente do departamento por seis anos, deixa o cargo para assumir um novo desafio no Nupen (Núcleo de Pesquisa e Ensino), voltado à capacitação de policiais. O novo diretor do DPE será o delegado Marcus Albano, que atuava na DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes).

Elivania Aguiar fez um balanço do seu trabalho no DPE e destacou avanços importantes: “Com apoio da Delegacia-Geral, implantamos o espaço Acalento na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, criamos o projeto Mosaico, que trouxe psicólogos e assistentes sociais para unidades policiais, e ampliamos o atendimento da Polícia Civil no Hospital da Criança, na Maternidade e no Hospital Geral de Roraima. Também estruturamos o Plantão Central Especializado, na Casa da Mulher Brasileira, garantindo atendimento ininterrupto por delegadas, 24 horas por dia. Foram muitos desafios e conquistas e, agora, sigo para um novo caminho, agradecendo a confiança da delegada-geral Darlinda de Moura Viana e desejando sucesso ao Dr. Albano, que certamente fará um excelente trabalho.”

O delegado Marcus Albano assumiu o DPE após quase dois anos na DRE, onde comandou diversas operações e contribuiu para a apreensão de toneladas de entorpecentes. Ele reforçou o compromisso de dar continuidade ao trabalho no departamento.

“Com apoio da Delegacia-Geral, vamos potencializar ainda mais as ações da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, intensificar a fiscalização da Delegacia de Defesa do Consumidor e fortalecer a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Também buscamos aprimorar o trabalho do Plantão Central Especializado e garantir que todas as unidades do DPE estejam cada vez mais próximas da sociedade. Queremos integrar ainda mais as delegacias ao público, trazendo a participação da comunidade e buscando apoio tanto no estado quanto em Brasília para fortalecer nossas ações.”

A delegada-geral, Darlinda de Moura Viana, afirmou que a delegada Elivania desempenhou um excelente trabalho à frente do DPE e pediu exoneração do cargo para atuar em outros projetos dentro da PCRR. Ainda segundo a delegada-geral, o novo diretor vinha desempenhando um trabalho de excelência na DRE, e a mudança faz parte do processo de aprimoramento da Polícia Civil, garantindo uma gestão mais eficiente e um atendimento cada vez mais qualificado para a população.