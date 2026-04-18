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Governo de Roraima leva médicos especialistas para o Saúde de Rua

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O Governo de Roraima, por meio da Sesau (Secretaria de Saúde), participará neste sábado, 18, de mais uma edição do Saúde de Rua, projeto em parceria com o Sesi (Serviço Social da Indústria) e a Rede Amazônica.

Na ação, a Sesau ofertará atendimentos médicos especializados gratuitos à população. Os atendimentos serão das 08h às 13h, no Sesi, localizado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, bairro Aeroporto.

Durante a programação, serão ofertadas consultas com especialistas nas áreas de oftalmologia, cardiologia, ginecologia e ortopedia, ampliando o acesso da população aos serviços de saúde.

“O Governo do Estado segue levando especialistas até a população. Essa é mais uma oportunidade para que as pessoas realizem seu check-up com atendimento de qualidade”, destacou o diretor do Departamento de Ações Programáticas de Saúde Itinerante da Sesau, Genival Ferreira.

Para ter acesso aos atendimentos, é necessário apresentar documento de identidade, Cartão do SUS e comprovante de residência atualizado.

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