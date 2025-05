Aderr prorroga prazo para atualização cadastral de rebanhos

Posted on

A 52ª edição dos JERs (Jogos Escolares de Roraima), o maior evento esportivo estudantil do estado, teve início neste fim de semana com um recorde histórico de participação. Com 10.416 estudantes-atletas inscritos, o evento já entra para a história como a maior edição de todos os tempos, reunindo competidores de todas as regiões do estado […]