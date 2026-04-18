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Flamengo x Independiente Medellín: CET-Rio monta operação especial no entorno do Maracanã – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

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A CET-Rio implantará uma operação de trânsito nesta quinta-feira (16/4), a partir das 18h30, para o jogo entre Flamengo e Independiente Medellín (COL), pela Conmebol Libertadores. A partida será realizada às 21h30, no Estádio do Maracanã. Além das proibições já existentes, haverá restrição de estacionamento em vias no entorno do estádio a partir das 10h.

O planejamento operacional contará com agentes da CET-Rio, apoiadores de tráfego, veículos operacionais e motocicletas, que atuarão na orientação de motoristas, pedestres e torcedores. A operação também terá 13 painéis de mensagens variáveis, com informações sobre horários de interdições e rotas alternativas, visando garantir a fluidez do trânsito, a segurança viária e a manutenção dos cruzamentos livres.

No Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), técnicos da CET-Rio vão monitorar a movimentação do trânsito por meio de câmeras. Caso necessário, serão realizados ajustes na programação semafórica para assegurar boas condições de circulação na região.

Interdições

Das 18h30 desta quinta-feira (16/4) até à 1h30 de sexta-feira (17/4)
– Rua Professor Eurico Rabelo
– Rua Artur Menezes
– Rua Conselheiro Olegário
– Rua Isidro de Figueiredo
– Rua Visconde de Itamarati, entre a Rua São Francisco Xavier e a Rua Professor Eurico Rabelo
– Avenida Maracanã, ambos os sentidos, entre a Rua São Francisco Xavier e a Avenida Rei Pelé
– Avenida Rei Pelé, sentido Centro, a partir da Rua São Francisco Xavier até a altura do Museu do Índio
– Viaduto Oduvaldo Cozzi e seus acessos
– Rua Mata Machado, entre a Avenida Paula Sousa e a Avenida Maracanã
– Avenida Professor Manoel de Abreu, sentido Centro, entre a Rua São Francisco Xavier e a Avenida Rei Pelé
– Rua Dona Zulmira, entre a Avenida Professor Manoel de Abreu e a Rua São Francisco Xavier

Proibição de estacionamento

Das 10h desta quinta-feira (16/4) até à 1h30 de sexta-feira (17/4)
– Rua Visconde de Itamarati, entre a Rua São Francisco Xavier e a Rua Professor Eurico Rabelo
– Rua Isidro de Figueiredo
– Rua Artur Menezes
– Rua Conselheiro Olegário
– Avenida Paula Sousa, lado esquerdo, entre a Rua São Francisco Xavier e a Rua Professor Eurico Rabelo

Rotas alternativas

Provenientes do Centro e Zona Sul
– Para a Tijuca: utilizar a Avenida Paulo de Frontin e Rua Dr. Satamini, ou seguir pela Praça da Bandeira, Rua Pará ou Rua Paraíba e, em seguida, Rua Mariz e Barros
– Para Vila Isabel e Grajaú: utilizar a Avenida Paulo de Frontin e Rua Dr. Satamini, ou seguir pela Praça da Bandeira, Rua Pará ou Rua Paraíba, Rua Mariz e Barros e, em seguida, Rua Major Ávila e Rua Felipe Camarão
– Para a região do Grande Méier: utilizar a Rua Visconde de Niterói

Provenientes da Tijuca, Grajaú, Vila Isabel e entorno
– Para o Centro e Zona Sul: utilizar a Rua Conde de Bonfim e a Rua Haddock Lobo

Provenientes do Grande Méier
– Para o Centro e Zona Sul: utilizar a Rua Visconde de Niterói

Categoria:

  • 15 de abril de 2026
    • Marcações: CET-Rio Flamengo interdições Libertadores Maracanã trânsito

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