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Setrabes abre processo seletivo com vagas para atuação na Terra Yanomami

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O Governo de Roraima, por meio da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), lançou edital de processo seletivo simplificado com oferta de cinco vagas para contratação temporária de profissionais de nível superior.

As oportunidades são destinadas à atuação nos serviços socioassistenciais, com foco no atendimento aos povos indígenas, incluindo a Terra Indígena Yanomami. As vagas são para os cargos de antropólogo (1), assistente social (2), psicólogo (1) e coordenador (1).

A remuneração varia entre R$ 5.575,90 e R$ 6.882,42, conforme a função. Os profissionais deverão ter disponibilidade para deslocamentos intermunicipais e, se necessário, interestaduais. O edital está disponível no site oficial da Setrabes.

As inscrições estarão abertas no período de 23 a 27 de abril de 2026. A lista de inscritos será divulgada no dia 29 de abril, enquanto a análise curricular ocorrerá entre os dias 5 e 7 de maio.

O resultado da análise de títulos e a convocação para entrevistas estão previstos para o dia 13 de maio. As entrevistas serão realizadas nos dias 16 e 17, com divulgação do resultado preliminar em 19 de maio.

A seleção será feita por meio de análise curricular, considerando a experiência profissional e a qualificação dos candidatos, conforme critérios estabelecidos no edital, disponível no site oficial da Setrabes.

De acordo com a secretária adjunta da pasta, Célia Mota, o processo atende a uma demanda emergencial voltada ao atendimento indígena.

“A contratação temporária de profissionais de nível superior atende à emergência na Terra Indígena Yanomami. O Estado recebeu recursos do Governo Federal para fortalecer o Sistema Único de Assistência Social, garantindo proteção social junto aos povos indígenas. Esses profissionais atuarão por um período de 15 meses na implantação e execução dos serviços socioassistenciais nesse território”, destacou.

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