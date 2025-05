Governo de Roraima reinstala Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável

A Seadi (Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação), promoveu nesta quarta-feira, 7, a reinstalação do CEDRS-RR (Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável de Roraima). A primeira reunião do conselho reinstalado ocorreu no auditório do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), em Boa Vista, reunindo representantes de instituições públicas e da sociedade civil organizada.

Segundo o secretário executivo Ailton Rosa, o CEDRS-RR foi criado pela Lei nº 271, de 17 de outubro de 2000, tendo como missão principal promover a articulação entre os diversos níveis de governo e os atores do setor produtivo rural. O colegiado funciona como fórum estratégico de debate, formulação e acompanhamento de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do campo.

“A reinstalação do conselho está diretamente alinhada às metas do Plano de Desenvolvimento Estratégico “Roraima 2030”, que adota o Desenvolvimento Sustentável como um dos pilares para o futuro do estado. Entre as atribuições do CEDRS-RR estão o estímulo à pesquisa, inovação e à transferência de tecnologias para o setor rural, bem como o fortalecimento da interlocução entre governo, produtores, cooperativas e entidades representativas”, explicou.

Para o presidente do CEDRS-RR e titular da Seadi, Marcio Grangeiro, “o conselho será um instrumento fundamental para articular políticas públicas de desenvolvimento rural, promover a inclusão social, a geração de renda no campo e contribuir para a preservação ambiental em Roraima”, reforçou.

O CEDRS-RR também está em consonância com as diretrizes nacionais do Condraf (Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável), instituído pelo Decreto nº 4.854, de 8 de outubro de 2003, reforçando o compromisso de Roraima com uma política rural integrada entre os entes federativos.

Durante o encontro de reinstalação, foi feito um nivelamento entre os representantes das entidades que compõem o conselho, com cada instituição indicando um membro titular e um suplente para compor oficialmente o colegiado.

