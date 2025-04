Caer reúne colaboradores em roda de conversa sobre sensibilização e inclusão de pessoas com TEA

Com 23 colabores pais e mães de crianças atípicas, a Caer (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) realizou nesta quinta-feira, 3, uma roda de conversa para tratar sobre sensibilização e inclusão de pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista).

Realizada pelo Sesmt (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho), a roda de conversa foi conduzida pela psicóloga Rozianne Messa, na sede da companhia, no auditório Dagmar Ramalho, com palestra e atividades lúdicas envolvendo as pessoas presentes para estimular as relações interpessoais no ambiente de trabalho e em casa.

Na abertura do evento, o presidente da empresa James Serrador, ressaltou a importância do estímulo para a inclusão das pessoas com TEA, compartilhando sua experiência como pai atípico e as ações da empresa voltadas para o tema.

“É importante difundir as informações e debater sobre o Autismo, para que possamos entender as singularidades destas pessoas, com conhecimento assertivo e ações eficazes para sua rotina. Conhecer nos faz refletir muito mais sobre como nos portar para colaborar com o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com TEA, síndrome de Down, ou outras deficiências não visíveis, como o TDAH [Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade], por exemplo, bandeira que vamos acampar”, declarou.

A assistente social da Caer, Diarraira Soares, explicou que a ação, realizada anualmente, é voltada ao acolhimento e sensibilização dos colaboradores e seus dependentes. “Temos média de 23 dependentes que atendemos via Sesmt, com acompanhamento e monitoramento das famílias atípicas”, disse.

Para a psicóloga Rozianne Messa, a iniciativa da empresa é de fundamental importância para se compreender e incluir a pessoa com TEA. “Muitas vezes eu não sei o que significa o que estou ouvindo, então preciso saber para, a partir dessa reflexão entender os símbolos e agir”, declarou.

EMPRESA

Atualmente, a Caer executa um projeto piloto de inclusão para funcionários e estagiários com TEA, possibilitando o ingresso no mercado de trabalho e convívio social de forma estimulada e ativa.

Aos colaboradores que possuem filhos com TEA ou outras necessidades especiais, a Caer garante horário diferenciado e auxílio financeiro para dar suporte aos acompanhamentos psicológico e terapêutico das crianças, cumprindo efetivamente a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

