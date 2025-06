Policiais civis de Roraima podem participar do programa nacional de atendimento psicológico

Policiais civis de Roraima terão acesso gratuito ao serviço de atendimento psicológico oferecido por meio do Escuta Susp. Após a assinatura do termo de adesão pela Sesp (Secretaria de Segurança Pública), a iniciativa do MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) voltada à saúde mental dos profissionais de segurança, foi disponibilizada também aos policiais civis.

O programa foi idealizado com o propósito de oferecer apoio psicológico e reduzir o sofrimento psíquico, promovendo o bem-estar e a qualidade de vida por meio de atendimentos on-line, acessíveis e sigilosos.

Segundo a delegada-geral da Polícia Civil, Darlinda de Moura Viana, após a assinatura do termo de adesão pela Sesp, o programa atenderá a todos os policiais civis de Roraima. Na Polícia Civil, a execução da ação será coordenada pelo NSAP (Núcleo de Saúde e Assistência Psicossocial), unidade subordinada ao DPE (Departamento de Polícia Especializada).

Para a chefe do NSAP, Ketiane Guerreiro, desde a implantação do programa, a unidade tem atuado em ações de prevenção, com foco na saúde emocional dos servidores. “Acreditamos que, para garantir um serviço público eficiente e humano, é fundamental oferecer suporte psicológico. Esse projeto vem para fortalecer o bem-estar, promovendo um ambiente de trabalho mais saudável e acolhedor”, destacou.

ATENDIMENTO

Ainda conforme Ketiane Guerreiro, os atendimentos serão realizados de forma on-line, gratuita e sigilosa, por meio de uma plataforma disponibilizada no site do Governo Federal. Os profissionais cadastrados são altamente qualificados e atuarão em três níveis: Acolhimento, Psicoterapia Colaborativa e Promoção à Vida (voltado a situações mais graves).

Para ter acesso ao serviço, o servidor deve acessar o site do Escuta Susp, realizar o cadastro informando seus dados e a carteira funcional, selecionar o horário desejado e iniciar o atendimento psicológico.

“O programa amplia o acesso a um atendimento psicológico de excelência, com a vantagem de poder ser feito de forma remota, no conforto e privacidade do lar do policial, por meio de uma rede nacional de profissionais preparados para acolher e cuidar”, finalizou.

Os terapeutas que farão o atendimento são provenientes de instituições renomadas como a UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), UnB (Universidade de Brasília), UFS (Universidade Federal de Sergipe) e UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte). Todos eles são especialistas em saúde mental e foram especialmente treinados para entender as demandas únicas dos profissionais de segurança pública.

