Roraima lidera formação de multiplicadores da plataforma Transferegov

O Governo de Roraima conquistou o primeiro lugar na Região Norte na categoria Formação de Multiplicadores da plataforma Transferegov.br, ferramenta essencial para a gestão de convênios, contratos de repasse e parcerias com a União. A plataforma tem como objetivo melhorar a eficiência no gerenciamento dos recursos federais, garantindo maior controle e transparência.

Ao longo de 2024, foram capacitados 1.424 profissionais da administração pública, um número expressivo que reafirma o compromisso do Estado com a gestão eficiente de recursos federais e a melhoria contínua da governança pública.

A qualificação foi realizada pela CGCAC (Coordenação Geral de Captação de Convênios e Recursos), da Seplan (Secretaria de Planejamento e Orçamento). As capacitações têm o objetivo de qualificar os servidores para otimizar a captação e execução de convênios, agilizando o fluxo de investimentos e garantindo que eles sejam aplicados de forma estratégica, beneficiando diretamente a população.

O governador Antonio Denarium ressaltou a importância dessa capacitação para a eficiência na execução de projetos estaduais.

“Servidores capacitados conseguem executar os convênios de forma mais ágil e eficiente, reduzindo prazos e garantindo uma melhor aplicação dos recursos. Isso beneficia diretamente a população, pois permite que projetos e programas financiados avancem com mais rapidez e qualidade”, afirmou Denarium.

Por sua vez, o secretário de Planejamento e Orçamento, Rafael Fraia, destacou que o sucesso da iniciativa também reflete o esforço da equipe técnica da CGCAC.

“Esse resultado é reflexo do empenho dos técnicos da CGCAC. Profissionais bem preparados garantem uma administração mais eficiente e transparente. Com estratégias eficazes de treinamento, conseguimos assegurar que os recursos de transferências da União sejam geridos com responsabilidade, promovendo o desenvolvimento do Estado e o bem-estar da população”, afirmou Fraia.

Sobre a Plataforma Transferegov.br

A plataforma Transferegov.br é uma evolução da antiga Plataforma +Brasil e tem como objetivo centralizar a gestão informatizada das transferências de recursos federais para estados, municípios e entidades privadas sem fins lucrativos. Com ela, busca-se garantir maior controle e transparência no uso dos recursos públicos.

O coordenador da CGCAC, Fabiano Macedo, explicou que as capacitações são parte de uma iniciativa federal para capacitar os profissionais responsáveis pela gestão desses recursos.

“Nosso objetivo é formar multiplicadores, ou seja, profissionais preparados para disseminar o conhecimento adquirido e orientar outros técnicos no uso correto da plataforma. Isso fortalece a governança e aprimora a execução das transferências federais”, destacou Macedo.

Rodadas de Capacitação 2025

Em 2025, a Seplan deu início ao calendário de formações em janeiro. A primeira turma contou com cerca de 40 servidores atuantes em diversos órgãos estaduais. A próxima rodada de capacitação está prevista para abril.

