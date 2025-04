Hemoraima promove curso voltado a emergências durante doação de sangue

O Hemoraima (Centro de Hemoterapia e Hematologia de Roraima), em parceria com a SOS Cursos e o Conselho Regional de Enfermagem, realizou um curso em Sala de Emergência para os profissionais que atuam diretamente na coleta de sangue e na clínica hematológica.

Voltado para situações de emergência e intercorrências relacionadas à doação de sangue e reações medicamentosas, as aulas teóricas e práticas ocorreram na ETSUS (Escola Técnica do Sistema Único de Saúde) com o objetivo de qualificar ainda mais os profissionais para o atendimento rápido e eficaz em casos que demandem atenção imediata durante os procedimentos realizados com os pacientes.

A responsável técnica do NEP (Núcleo de Educação Permanente) do Hemoraima, Liliana Bezerra, explica que o curso busca atualizar os protocolos de atendimento para o ano de 2025, garantindo mais segurança e eficiência na atuação da equipe de saúde.

“Estamos trabalhando dentro dos protocolos mais atualizados, a fim de prestar uma melhor assistência, mais prática, mais eficaz e mais eficiente para o usuário do SUS”, disse Liliana.

Representando o Conselho Regional de Enfermagem, o enfermeiro Raimundo Soter reforça a importância do evento como estratégia de valorização e desenvolvimento dos profissionais da área.

“O objetivo é fazer com que os profissionais possam fazer um fluxo de atendimento a possíveis intercorrências de emergência utilizando da equipe multiprofissional, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, para que haja um melhor atendimento diante do que possa intercorrer em virtude dos procedimentos que estão sendo feitos com os pacientes”, afirmou.

Para a participante do curso, Ana Lúcia Brum, a iniciativa contribui diretamente para a melhoria do atendimento aos doadores. “A expectativa é melhorar o atendimento aos doadores que comparecem à unidade, principalmente no momento que tiver alguma urgência e emergência da qualidade para esse atendimento”, destacou Ana.

