Aumento de 21,5% para servidores da Segurança Pública proposto pelo governador Jorginho Mello é aprovado pela Assembleia Legislativa

Com a aprovação dos deputados estaduais nesta quarta-feira (16), Governo do Estado deve pagar a primeira parcela do reajuste salarial na folha de maio – Foto: Leo Munhoz / SECOM GOVSC

A Assembleia Legislativa aprovou nesta quarta-feira, 16/04, o aumento salarial de 21,5% proposto pelo governador Jorginho Mello aos servidores que atuam na Segurança Pública de Santa Catarina. O reajuste contempla mais de 35 mil profissionais. São 20,4 mil ativos e outros 14,9 mil inativos vinculados às polícias Civil, Militar e Científica, além dos Bombeiros Militares e das secretarias de Estado da Segurança Pública (SSP/SC) e da Justiça e Reintegração Social (SEJURI).

Foto: Bruno Collaço / Agência AL

“É nosso dever valorizar aqueles que cuidam e protegem a nossa gente. Este é um compromisso que assumi no meu Plano de Governo. Com o aumento de 21,5% no salário destes servidores aprovado com o apoio da Assembleia Legislativa, estamos reconhecendo o trabalho fundamental dos profissionais que arriscam suas vidas para que Santa Catarina continue sendo o Estado mais seguro do Brasil”, afirmou o governador Jorginho Mello.

Este é o maior aumento real já concedido às carreiras da Segurança Pública de Santa Catarina. O cálculo leva em conta a inflação de 9% acumulada entre 2023 e 2024. Quando totalmente implementado, o reajuste salarial representará um investimento anual de R$ 1,4 bilhão na valorização das carreiras que integram as Forças de Segurança. Para exemplificar: um servidor com remuneração atual de R$ 8 mil, que é a média paga hoje para um cabo da PMSC, passará a receber R$ 9,7 mil em abril de 2026.

O reajuste será concedido em três parcelas. O primeiro aumento conta com 1/3 dos 21,5% para todos os servidores da Segurança Pública. A segunda parcela será concedida em dezembro de 2025 e a terceira em abril de 2026, totalizando o percentual de aumento anunciado pelo governador Jorginho Mello.

A primeira parcela do reajuste será paga na folha de maio. Na prática, os servidores das Forças de Segurança de SC devem receber o aumento no salário pago em 30 de maio, que é o último dia útil do mês.