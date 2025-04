Atlético San Luis x Toluca ASSISTIR AO VIVO HOJE (16/04), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA entre Atlético San Luis x Toluca é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (16) às 23 hs (horário de Brasília). A partida tem San como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Noticias do Campeonato Mexicano

Atlético San Luis x Toluca – Jogo ao Vivo e Previsões (17/04/2025)

Na próxima quinta-feira, 16 de abril de 2025, o Atlético San Luis recebe o Toluca para um confronto importante pela Liga MX. A partida acontecerá às 23:00, horário de Brasília, no Estádio Alfonso Lastras, em San Luis Potosí. Ambas as equipes chegam com objetivos claros, buscando melhorar suas posições na tabela do campeonato.

Desempenho Recente:

Atlético San Luis : A equipe da casa vem de uma derrota por 2 a 1 contra o Tijuana no último jogo (10/04/2025), mas se recuperou em sua partida anterior com uma vitória sobre o Mazatlán FC (2 a 1). O time tem mostrado um desempenho instável, com algumas vitórias, mas também com resultados negativos.

: A equipe da casa vem de uma derrota por 2 a 1 contra o Tijuana no último jogo (10/04/2025), mas se recuperou em sua partida anterior com uma vitória sobre o Mazatlán FC (2 a 1). O time tem mostrado um desempenho instável, com algumas vitórias, mas também com resultados negativos. Toluca: O Toluca, por outro lado, vem de uma vitória importante por 3 a 2 sobre o Atlas (12/04/2025). Nos últimos jogos, o time se manteve forte, com quatro vitórias consecutivas, incluindo triunfos sobre Santos Laguna e Pachuca.

Histórico de Confrontos:

O histórico recente entre as duas equipes favorece o Toluca. Na última partida entre elas, em 25 de agosto de 2024, o Toluca venceu o Atlético San Luis por 2 a 1. Em outras ocasiões, o Toluca também levou a melhor, com uma vitória de 5 a 1 em abril de 2024.

Estatísticas e Odds:

Para este confronto, as odds indicam um favoritismo claro para o Toluca:

Vitória Atlético San Luis : 5.00

: 5.00 Empate : 4.10

: 4.10 Vitória Toluca: 1.65

Esses valores refletem o bom momento do Toluca, que tem sido mais consistente ao longo da temporada, em comparação com o Atlético San Luis, que ainda busca estabilidade.

Como Assistir:

A partida será transmitida ao vivo para os apostadores que tenham saldo em suas contas ou que tenham realizado apostas nas últimas 24 horas. Regras de localização geográfica e de transmissão ao vivo podem ser aplicadas. Verifique as opções de transmissão nos sites de apostas.

Expectativas:

O Toluca chega como favorito para essa partida devido ao seu desempenho superior na temporada e ao seu histórico de bons resultados frente ao Atlético San Luis. No entanto, o time da casa tem a motivação de jogar diante de sua torcida, o que pode ser um fator importante para equilibrar o jogo.

Este promete ser um confronto emocionante, e os fãs de futebol podem esperar mais uma noite de alta competitividade no Campeonato Mexicano.

A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

Campeonato Mexicano.