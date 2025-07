Arraial inicia com público de 50 mil pessoas e show de Israel & Rodolffo

O São João no Parque Anauá 2025 iniciou oficialmente nesta terça-feira, 22, com muita música ao vivo, para todos os gostos, concurso de quadrilhas, comidas típicas e muito arrasta-pé para toda a família. Segundo estimativa da PMRR (Polícia Militar de Roraima), cerca de 50 mil pessoas compareceram ao primeiro dia desta que promete ser a maior edição da história do evento.

Se apresentando pela primeira vez em Roraima, a dupla sertaneja Israel & Rodolffo foi a atração principal do primeiro dia do evento. No repertório apresentado pelos artistas, estão “Batom de Cereja”, “Seu Brilho Sumiu”, “Arruma Um Bão”, “Desculpinha Vagabunda”, entre outros hits. Os artistas falaram sobre a recepção que tiveram em solo roraimense.

“Nós estávamos com a expectativa lá em cima, graças a Deus. Por onde a gente tem passado nesse Brasilzão [sic] afora, temos sido muito bem recebidos e aqui não foi diferente. Chegamos aqui, o governador veio aqui no camarim, atendemos alguns fãs e o pessoal da imprensa. Todo mundo estava muito empolgado, nos trouxe essa energia também e a turma cantou todas as nossas modas”, declarou a dupla.

ESPETÁCULO DE ENCHER OS OLHOS

A edição de 2025 do São João no Parque Anauá será a primeira a fazer parte do calendário cultural de eventos nacional do Ministério da Cultura e Turismo. Para celebrar este momento, o arraial terá uma decoração refinada, montagem bem pensada dos palcos e investimento em uma arena mais ampla e confortável para os espectadores que acompanham as disputas entre as quadrilhas.

Presente desde o início das atividades, o governador Antonio Denarium destacou o empenho e a dedicação da organização do arraial em oferecer um espetáculo para toda a família, reforçando os investimentos em cultura realizados pela atual gestão.

“Nosso governo já realizou uma série de investimentos em leis de incentivo à cultura, sendo elas devidamente aplicadas pelo Governo de Roraima. Eu espero que quem ainda não chegou até o Parque Anauá, que venha e prestigie essa festa, e aquele que veio hoje certamente virá nos outros dias, principalmente para acompanhar a premiação das nossas quadrilhas vencedoras”, afirmou

Por falar em quadrilhas, R$ 1,5 milhão dos R$ 8 milhões repassados ao Estado foram destinados às quadrilhas, um feito que só foi possível graças à aplicação de recurso do deputado federal Zé Haroldo Cathedral, via ministérios da Cultura e Turismo.

“Alocamos recursos não apenas para o arraial, mas também para a valorização da Expoferr Show e o tradicional Réveillon do Estado. Esses são os maiores eventos culturais de Roraima e essas emendas foram alocadas via Ministério da Cultura e Turismo, com agradecimentos ao ministro Celso Sabino e sua a equipe. Todos esses eventos estão sendo realizados graças a esse convênio”, explica o parlamentar.

Público fala das expectativas para o São João no Parque Anauá 2025

A recepcionista Silmara Caldas, de 20 anos, veio na primeira noite do evento só para o show da dupla sertaneja Israel & Rodolffo, atração nacional do dia. A espectadora, que vem todos os anos para o evento, pontuou as expectativas em relação ao arraial e disse ter planos para vir nos demais dias.

“Esse ano o que mais me chamou a atenção são as atrações. São boas atrações. Acho que o povo nunca teve tanta atração assim numa semana só e a gente espera todos os dias um artista diferente. Se aparecer tempo para a gente vir nos outros dias, a gente vem também”, ressaltou.

Quem também é “fã de carteirinha” do São João no Parque Anauá e veio para mais uma edição junto com a família é a servidora pública Sara Rocha, de 40 anos. A amazonense também aprovou as atrações anunciadas e apontou a evolução que o evento tem passado a cada ano.

“A gente já encontra várias mudanças em comparação às outras edições em questão de estrutura, inclusive maior espaço para a apresentação das quadrilhas. É um ambiente bem familiar e a gente se sente seguro, bem estruturado e atendido de todas as formas aqui, na questão de venda, alimentação, atrações. Eu acho que está bem interessante mesmo”, enfatizou.

SOBRE O EVENTO

Realizado desde 1991, o São João no Parque Anauá é considerado o maior festejo junino do Norte do Brasil. Em 2025, o evento conta pela primeira vez com recursos federais, repassados pelo Ministério do Turismo. A programação está sendo transmitida também pelas páginas do Governo de Roraima no YouTube e no Facebook.

A edição deste ano promete ser a maior da história: são mais de 50 atrações locais e 10 atrações nacionais. Na estreia, Israel & Rodolffo animaram o público. Nos próximos dias, o palco principal recebe George Henrique & Rodrigo, Manim Vaqueiro e Zé Vaqueiro (23), Thúlio Milionário (24), Lucas Lucco (25), Companhia do Calypso (26), e, no encerramento, Jonas Esticado, Guilherme & Benuto e Jefferson Moraes (27).

Outro destaque é o Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, que reúne 28 agremiações dos grupos Especial, Acesso e Emergente. O Governo de Roraima destinou R$ 1,5 milhão em apoio direto às quadrilhas, com R$ 159 mil em premiações – um aumento de 59% em relação a 2024.

