Programa Cesta da Família atende 11 mil beneficiários em Boa Vista

Com documento em mãos e a expectativa de comida na mesa no fim do ano, milhares de famílias passaram pelo Colégio Estadual Militarizado Presidente Tancredo Neves, durante os dois dias de entrega do Programa Cesta da Família. A ação atendeu cerca de 11 mil beneficiários em Boa Vista.

A etapa encerrou o calendário de entregas, dentro da política de segurança alimentar executada pelo Governo do Estado, por meio da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social).

A distribuição foi organizada por ordem alfabética e com horários previamente definidos, permitindo atender os beneficiários com agilidade, e garantindo um processo tranquilo para quem chegava ao local.

Entre as beneficiárias estava Crislaine Araújo, dona de casa e moradora do bairro Senador Hélio Campos. Mãe de dois filhos e grávida do terceiro, ela recebe a cesta há quatro anos e afirma que o benefício faz diferença na alimentação da família.

“Ajuda muito. Tenho uma filha de um ano e dependo do leite para ela. Às vezes a gente não tem o que comer e espera pela cesta. Vem o leite, feijão, arroz, a mistura. Se fosse comprar no mercado com 100 reais não dava para fazer um rancho desse. Essa cesta chegou numa época muito importante para nós”, relatou.

Situação semelhante vive Elionara Castro, desempregada e mãe de uma bebê de três meses. Para ela, o programa ajuda a equilibrar o orçamento da casa.

“O que eu deixo de gastar com alimentação consigo usar para outras despesas, como remédio e as necessidades da bebê. É importante para mim e para muitas outras famílias, porque ajuda a suprir uns 70% da alimentação mensal”, afirmou.

Para a secretária da Setrabes, Tânia Soares, o balanço das entregas reflete a prioridade do Governo de Roraima com a segurança alimentar e o cuidado com as famílias em situação de vulnerabilidade.

“Segurança alimentar e nutricional é prioridade para o Governo de Roraima e, por meio da Setrabes, estamos encerrando o ano de 2025 com 11 mil famílias recebendo a cesta da família. Isso significa cerca de 50 mil pessoas com comida na mesa. É um ano de muita realização, de responsabilidade e de políticas públicas que chegam a quem mais precisa”, afirmou.

Zona rural – Com a conclusão da etapa urbana em Boa Vista, o Programa Cesta da Família entra na fase final de entregas de 2025.

Na próxima segunda-feira (29), a Setrabes realiza a distribuição das cestas na zona rural da capital, com atendimento volante nas comunidades.

Cerca de 800 beneficiários devem receber o alimento, encerrando o cronograma anual do programa em todo o estado.

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