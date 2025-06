Acordo de cooperação técnica entre Iper e Uerr promove programa social de extensão à pessoa idosa

O Iper (Instituto de Previdência do Estado de Roraima) assinou termo de cooperação técnica com a Uerr (Universidade Estadual de Roraima) para a realização do Programa Social de Extensão à Pessoa Idosa, beneficiando os servidores aposentados 60+. Inédita para os beneficiários estaduais, a iniciativa foi formalizada esta semana em alusão ao Dia do Servidor Público Aposentado, comemorado em 17 de junho.

O acordo de cooperação técnico-científica e pedagógica tem como finalidade promover a colaboração entre os envolvidos em ações educacionais construtivas, permitindo que os idosos beneficiários do RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) tenham acesso aos cursos ofertados pelo Programa Social de Extensão para Pessoas Idosas.

Esses cursos serão conduzidos pelo NAI (Núcleo de Acessibilidade e Inclusão) da Pró-Reitoria de Ensino e Graduação da Uerr, por meio da oferta de vagas nos cursos contemplados pelo programa ao público 60+.

A ideia, segundo o presidente do Iper, Rafael Alencar, é que se promova um espaço de capacitação, atualização, produção e disseminação do conhecimento em perspectiva de educação permanente e estimule o idoso ao desenvolvimento de atitudes na inserção social e valorização das experiências de vida. Além de promover o desenvolvimento social, a atividade possibilita ainda a produção de materiais didático-pedagógicos por meio de experiências de vida, com impacto positivo na sociedade.

O início das atividades do Proeg está previsto para iniciar na primeira quinzena de julho, conforme calendário a ser divulgado pela Uerr, com os prazos de inscrições.

“Estamos dando um passo importante nas ações de promoção de bem-estar dos nossos aposentados, oportunizando por meio desta parceria a continuidade de uma sociedade mais inclusiva ao nosso servidor público aposentado”, explicou Alencar.

Além do presidente, a assinatura do termo de cooperação entre as duas instituições contou com a participação do reitor da Uerr, Cláudio Travassos, do pró-reitor de Graduação, Evandro Barreto, da chefe do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, Jussara Barbosa e do diretor de Previdência, Herick Feijó.

O reitor da Uerr, Cláudio Travassos, destacou que a parceria com o Instituto de Previdência, além de ampliar as ações do programa de extensão, também possibilitará auxílio para professores e técnicos administrativos da universidade no processo de aposentadoria.

“A proposta é oferecer apoio antes que esse momento chegue, evitando que a aposentadoria seja encarada como uma surpresa, muitas vezes acompanhada de dificuldades de reinserção social ou de impacto financeiro. O Iper vai contribuir com capacitações e orientações, enquanto a Uerr abre seu programa aos aposentados do Instituto de Previdência Estadual”, ressaltou.

A chefe do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, Jussara Barbosa, afirmou que a parceria institucional representa um avanço no compromisso com os servidores públicos aposentados. “Estamos construindo um caminho de valorização e cuidado com os aposentados, promovendo ações que vão além da aposentadoria, estimulando o protagonismo e o envelhecimento com dignidade”, concluiu.

