Setrabes realiza emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista

O CIAPD (Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência), da Setrabes (Secretaria de Trabalho e Bem-Estar Social) promoveu uma ação em Caracaraí, no interior de Roraima, voltada à emissão da CIPTEA (Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista), dentro do Projeto Conecta Inclusão.

A iniciativa tem como objetivo implementar políticas públicas nos municípios de Roraima, com o intuito de garantir maior reconhecimento e acesso a direitos e serviços para pessoas no espectro autista.

A CIPTEA, um importante passo para assegurar a cidadania e os direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista, possibilita o acesso facilitado a benefícios e serviços, respeitando as necessidades específicas dessa população.

“A carteira facilitará o acesso a serviços e benefícios, assegurando que as necessidades dessa população sejam atendidas de forma adequada. A Setrabes trabalha para implementar políticas públicas que promovam a igualdade e o respeito à diversidade, sempre buscando melhorar a qualidade de vida de toda a população”, destacou a secretária Tânia Soares.

Durante o evento, realizado com o apoio da Seed (Secretaria de Educação e Desporto), Sesau (Secretaria de Saúde) e da equipe do Cras (Centro de Referência da Assistência Social) de Caracaraí, foram emitidas 50 carteiras do autista. Além disso, o público contou com apresentações culturais dos usuários do CIAPD e alunos do CRAS, atendimentos médicos e serviços do ônibus lilás, que oferece suporte à população.

“O CIAPD, em alinhamento com as políticas públicas municipais para emissão da CIPTEA, iniciou nesta semana a ação em Caracaraí. A atividade contou com apresentações culturais, atendimento médico e os serviços do ônibus lilás para a população,” afirmou a coordenadora Milva Monego.

A emissão da CIPTEA é uma ação contínua do Governo de Roraima para promover a inclusão e garantir direitos à população com Transtorno do Espectro Autista, reafirmando o compromisso com a igualdade e a dignidade de todas as pessoas.

O post Setrabes realiza emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.