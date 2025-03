Dia de Campo em Hortifrúti traz novidades em culturas, técnicas de manejo e tecnologias para difundir cultivo em Boa Vista

Foto: Divulgação Semuc



Plantio de frutas, verduras e legumes avança, atende expectativas e canteiros ficam prontos para a 3ª edição do Dia de Campo em Hortifrúti, evento realizado nos dias 28 e 29 de março, no Centro de Difusão Tecnológica (CDT), região do Bom Intento.

Assim, a ação é uma iniciativa da Prefeitura de Boa Vista voltada para a troca de experiência, acesso às novas técnicas e fortalecimento da agricultura na região.

Nos dois dias, vai ocorrer a ministração de palestras com especialistas de outras regiões do país que falarão sobre manejo de pragas e doenças, café cultura e cucurbitáceas. Durante o evento, os participantes têm a oportunidade de conhecer novas culturas aptas ao cultivo em Boa Vista.

De acordo com o responsável pelo campo experimental do CDT, Roy Rogeres, encontros como esse não só promovem o desenvolvimento do setor agrícola, mas também reforçam a importância do incentivo da gestão municipal para o crescimento sustentável da agricultura familiar.

“No Dia de Campo, a Prefeitura de Boa Vista traz novas culturas, técnicas e tecnologias para difundir o cultivo de hortifrúti na região. Apesar de ser pelo município, o Dia de Campo atende trabalhadores rurais de outras cidades do estado e até do exterior. Recebemos a confirmação de um grupo de pessoas da Guiana, país vizinho, que tem interesse em participar”, disse.

Técnicas e culturas

Cebola, cenoura, beterraba, berinjela, tomate, hortaliças, melão, melancia, abobrinhas e café estão entre as culturas e cultivares que serão apresentadas nesta edição do evento. Por fim, o uso do mulching é outra técnica que será apresentada no Dia de Campo e que contribui para produtos de maior qualidade, economia de água na irrigação e redução da incidência de ervas daninhas nos canteiros.

