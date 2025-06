Cícero Lucena autoriza reconstrução e bairro São José vai ganhar novo Ninho do Saber Criança Feliz

Uma estrutura antiga, com paredes desgastadas, infiltrações e espaços inadequados para o desenvolvimento das atividades pedagógicas, que há anos não recebia a devida atenção do poder público. Uma realidade que está mudando, pois, nesta terça-feira (3), o prefeito Cícero Lucena autorizou o início das obras para reconstrução do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Criança Feliz, localizado no bairro São José, que será transformado em ‘Ninho do Saber’, para oferecer um espaço digno, seguro e acolhedor para 98 crianças, com idades entre dois e cinco anos, educadores e famílias.

“Será demolida e construída uma nova unidade no nosso padrão, obviamente com as dificuldades que temos de espaço, mas com certeza vai ser uma creche a altura dessas quase 100 crianças que aqui estudam, que passam o dia tendo o aprendizado no padrão de todas as demais creches da nossa cidade. É muito bom você ter esse olhar amplo, esse olhar por toda a cidade, identificando todos os problemas e conforme as condições, dando as suas devidas soluções”, afirmou o prefeito.

A secretaria Municipal de Educação, América Castro, prevê a modernização de toda a estrutura física, ampliação das salas de aula, readequação da área externa, além da criação de espaços lúdicos e pedagógicos que promovam um ambiente mais estimulante para o aprendizado e a convivência.

“Acabou aquele tempo de só fazer uma pintura, de mandar uma quantia pequena para melhorias na infraestrutura de uma unidade de educação. Agora é diferente. A Seinfra vem até a escola, conversa com a diretora, e ela fala qual é o sonho dela para melhorar a estrutura da unidade. E é assim que acontece. Aqui, o investimento está chegando a quase um milhão de reais. Então é isso: vamos derrubar e fazer tudo de novo”, projetou a secretária.

A diretora do Ninho do Saber, Alice Cristina, falou que é a “realização de um sonho” ver a unidade reconstruída para garantir melhores condições de acolhimento. “A gente dar o melhor para essas crianças, faltava essa condição que a Prefeitura vai nos oferecer, com mais conforto, com mais estrutura. Era um sonho desejado por toda a comunidade, que agora vai se realizar”, afirmou a diretora.

Veja todas as intervenções no Ninho do Saber Criança Feliz:

Modernização da fachada;

Quatro salas de atividades;

Refeitório;

Cozinha;

Redário;

Chuveiro externo;

Troca de esquadrias;

Reservatório;

Execução de calçadas;

Execução de piso granilite;

Execução de coberta;

Instalações hidrossanitárias;

Instalações elétricas;

Instalações de combate a incêndio e spda;

Execução de revestimento cerâmico;

Execução de escovódromo;

Acessibilidade