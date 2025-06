Polícia Civil reforça plantão e integra ações de segurança durante festas juninas em Boa Vista

A PCRR (Polícia Civil de Roraima) atuará com reforço estratégico durante as seis noites do Arraial “Boa Vista Junina 2025”, intensificando o atendimento policial e a presença de equipes em campo, com ações integradas com outras forças de segurança pública.

A operação especial será coordenada no âmbito da PCRR pelo Dopes (Departamento de Operações Especiais), responsável por planejar e supervisionar a atuação das equipes nos locais do evento e nas unidades de atendimento.

De acordo com informações prestadas pelo delegado Geral adjunto, Luciano Silvestre, durante os dias 3 a 8 de junho, o 1º DP (Distrito Policial) contará com plantão reforçado, funcionando em horário especial, das 19h às 7h, para centralizar todas as ocorrências registradas na área central da cidade e nos bairros adjacentes que fazem parte de sua circunscrição, justamente onde o arraial será realizado.

Todas as ocorrências nestas áreas, sejam encaminhadas pela própria Polícia Civil, pela Polícia Militar ou pela Guarda Civil Municipal, serão direcionadas ao 1º DP, que contará com delegados, escrivães e agentes atuando em regime especial.

“Estamos reforçando o 1º DP para garantir agilidade no atendimento das ocorrências relacionadas ao evento. Será a base principal para onde serão levadas as situações registradas nas áreas do arraial, tanto pela nossa equipe quanto pelas demais forças de segurança”, explicou o delegado geral adjunto da PCRR, Luciano Silvestre.

Ainda segundo Silvestre, as ocorrências registradas fora da área de atuação do 1º DP, especialmente nos bairros mais afastados ou com crimes mais complexos, continuarão sendo encaminhadas ao Plantão Central I, sediado no 5º Distrito Policial.

“Situações mais graves, de outros bairros que não sejam da circunscrição do 1º DP, que demandam prisão em flagrante, Termo Circunstanciado de Ocorrência, ou que necessitem de exames periciais, continuarão sendo tratadas pelo Plantão Central I, como já ocorre rotineiramente”, reforçou Silvestre.

Os registros de boletins de ocorrência simples permanecerão disponíveis em todos os distritos da capital, com funcionamento normal, garantindo que a população tenha acesso aos serviços policiais mesmo fora do circuito do evento.

Ainda segundo Luciano Silvestre, casos de violência doméstica ou crimes sexuais contra mulheres e meninas continuarão sendo atendidos exclusivamente pelo Plantão Central Especializado, na Casa da Mulher Brasileira.

Atuação integrada e inteligência

Cerca de 38 policiais civis estarão envolvidos diretamente nas ações durante o Arraial, atuando de forma integrada com o policiamento ostensivo das demais forças. O trabalho da Polícia Civil terá caráter investigativo, de apuração imediata das ocorrências e reforço na segurança das áreas críticas, complementando as ações operacionais em campo.

“Nosso papel é garantir a pronta resposta aos crimes e fortalecer a atuação conjunta com as forças que estarão nas ruas. O foco é que a população possa aproveitar com tranquilidade, sabendo que haverá presença efetiva do Estado”, concluiu o delegado-geral adjunto.

