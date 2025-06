Roraima promove segunda edição de evento para facilitar inserção de jovens no mercado de trabalho

A Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), irá promover nesta sexta-feira, 6, o Mutirão Sem Currículo. A iniciativa, realizada em parceria com a France Travail, tem como objetivo facilitar a inserção de jovens no mercado de trabalho. O evento será realizado no estádio Canarinho, em Boa Vista, de 8 às 17h.

No evento, os jovens poderão interagir diretamente com empregadores e receber orientações sobre desenvolvimento profissional. A ação faz parte do acordo de cooperação técnica firmado entre o Ministério do Trabalho e a France Travail, para melhorar o atendimento aos trabalhadores e ampliar políticas de emprego e renda em Roraima e empresas locais.

Esta será a segunda edição do evento em Roraima. Em 2024, o evento contou com a participação de mais de 10 empresas e mais de 70 jovens, que participaram de dinâmicas que dispensavam o currículo e focavam em habilidades analisadas por atividades físicas, testes práticos e entrevistas.

Oportunidade para jovens sem experiência formal no mercado de trabalho

A secretária do Trabalho e do Bem-Estar Social, Tânia Soares, ressaltou que o mutirão é uma oportunidade única para os jovens se destacarem no mercado de trabalho e mostrarem que têm muito a oferecer, mesmo sem experiência formal.

“Este é um evento que visa conectar jovens talentos a empresários em busca de colaboradores qualificados. A proposta inovadora do mutirão é eliminar a formalidade das entrevistas tradicionais e permitir que os jovens mostrem suas habilidades e competências em um ambiente descontraído”, afirma.

O Coordenador Estadual de Política de Emprego, Trabalho e Renda, Gabriel Maciel destacou que o Mutirão tem o intuito de conceder uma intermediação de mão de obra, vagas de emprego para jovens de 18 a 29 anos de idade, que não tem ainda sua experiência profissional registrada em carteira de trabalho, mas ele tem curso de qualificação profissional.

“A proposta do mutirão é justamente apresentar essas capacidades dos jovens trabalhadores aos empresários. Durante toda a manhã, serão realizadas diversas atividades esportivas, tornando a dinâmica do evento inovadora. Assim, ao final, espera-se efetivar várias contratações com base nas habilidades e potenciais de cada um, que muitas vezes não se manifestam em uma entrevista de emprego formal”, acrescenta.

