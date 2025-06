Secult apoia capacitação para atendimento a pessoas com autismo

Profissionais do setor turístico de Roraima terão a oportunidade de participar de uma capacitação voltada ao atendimento de pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). A segunda edição do projeto Turistea, apoiada pelo Detur (Departamento de Turismo), da Secult (Secretaria de Cultura e Turismo), será realizada nos dias 9, 10, 11, 16, 17 e 18 de junho, das 19h às 22h, no Plenário Valério Caldas de Magalhães, na sede da Assembleia Legislativa de Roraima.

A ação, promovida pelo Teamarr (Centro de Acolhimento ao Autista), do Poder Legislativo, é destinada a agências de turismo, estudantes da área, profissionais de restaurantes, parques aquáticos e hotéis. O objetivo é preparar esses trabalhadores para oferecer um atendimento mais inclusivo e acolhedor, promovendo experiências turísticas acessíveis e satisfatórias para o público com autismo.

“O projeto continua em 2025 devido à importância da inclusão do público autista na atividade turística”, destacou o diretor do Detur, Bruno Muniz de Brito, que será um dos palestrantes. “A inclusão é cada vez mais uma pauta importante em nossa sociedade e esta ação promove a diversidade na visitação turística para vários públicos. Os autistas não poderiam ficar de fora”, afirmou.

O Teamarr integra o Programa de Atendimento Comunitário, executado pela Superintendência de Programas Especiais da Assembleia Legislativa. O centro atende crianças e adolescentes com TEA, oferecendo também orientação e capacitação para familiares e profissionais da saúde. A equipe multiprofissional é composta por psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, nutricionistas e pedagogos, com atendimentos nos turnos da manhã e da tarde.

O Turistea atua em duas frentes: além de capacitar os profissionais do turismo, proporciona experiências práticas para as famílias atendidas pelo Teamarr, promovendo inclusão, socialização e bem-estar.

As inscrições podem ser feitas até 4 de junho, por meio do link.

Programação

9/6 (Segunda)

Autismo e Inclusão Social: Perspectiva e Modelos de Compreensão

Palestrantes: Ana Lídia Mendanha e Letícia Fonseca

10/6 (Terça)

Primeiros Socorros no Autismo

Palestrante: Geisa Camila – Saber para Salvar

11/6 (Quarta)

Direito da Pessoa com TEA ao Lazer e Turismo

Palestrante: Dra. Edilaine Deon

16/6 (Quinta)

Atendimento Especializado em Ambientes Turísticos: Agências, Restaurantes, Hotéis e Parques

Palestrante: Rosijane Evangelista da Silva

17/6 (Segunda)

Turismo Inclusivo: Garantindo Acessibilidade à Pessoa com TEA

Palestrante: Bruno de Brito

18/6 (Quarta)

Oficina: Estruturação de Roteiro e Entrega de Certificados

Palestrante: Carolina Viana Albuquerque

Trilha no Cantá integra ações do Turistea

O post Secult apoia capacitação para atendimento a pessoas com autismo apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.