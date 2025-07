São João no Parque Anauá oferece opções de lazer para a garotada

O São João no Parque Anauá 2025, promovido pelo Governo de Roraima e realizado com parceria e recursos do Ministério do Turismo, tem se consolidado como um dos eventos mais esperados do ano, reunindo música, cultura, gastronomia e também muita diversão para o público infantil.

Além da programação cultural, com shows de artistas locais e nacionais, o evento oferece espaços preparados especialmente para garantir o lazer das crianças e o bem-estar das famílias.

“O São João do Parque foi planejado para atender todos os públicos. Criamos ambientes seguros e acessíveis, com praça de alimentação, parque de diversão, brinquedos infláveis e áreas de recreação. Pensamos em cada detalhe para garantir que as famílias roraimenses possam aproveitar ao máximo”, afirmou o secretário de Cultura e Turismo, Alex Ferreira.

Localizado ao lado esquerdo da entrada principal, o parque “Eita Parque Show” atrai a atenção da garotada com brinquedos clássicos, como roda gigante, carrossel, carrinhos de bate-bate, tiro ao alvo, entre outros.

A professora Angelita Tomaz levou os dois filhos para aproveitar o espaço e destacou a importância do evento para momentos de lazer em família.

“Meus filhos sempre pedem para vir ao arraial por conta do parquinho. Aproveitamos também a praça de alimentação e curtimos juntos esse momento”, detalhou.

Outro destaque são as áreas com brinquedos infláveis, casa de bolinhas, pula-pula, touro mecânico e barraca de pesca, que garantem ainda mais opções para os pequenos.

A visitante Iteane Fátima da Silva participou pela primeira vez este ano e levou o filho de três anos, que é autista, para aproveitar o espaço.

“Trouxe meu filho para que ele pudesse interagir, sair um pouco da rotina e relaxar. Esses ambientes ajudam muito no desenvolvimento social das crianças, especialmente as que precisam de mais estímulos”, relatou.

O EVENTO

Realizado desde 1991, o São João no Parque Anauá é considerado o maior festejo junino do Norte do Brasil. Em 2025, o evento conta pela primeira vez com recursos federais, repassados pelo Ministério do Turismo.

A festa segue até domingo, 27, com previsão de público superior a 75 mil pessoas por noite. A programação está sendo transmitida também pelas páginas do Governo de Roraima no YouTube e no Facebook.

A edição deste ano promete ser a maior da história: são mais de 50 atrações locais e 10 atrações nacionais. No primeiro e segundo dias, Israel & Rodolffo, George Henrique & Rodrigo, Manim Vaqueiro e Zé Vaqueiro animaram o público. O arraial segue com Thullio Milionário (24), Lucas Lucco (25), Companhia do Calypso (26), e, no encerramento, Jonas Esticado, Guilherme & Benuto e Jefferson Moraes (27).

