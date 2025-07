Estrada Boa: governador Jorginho Mello entrega revitalização completa da SC-443 entre Criciúma e Morro da Fumaça

Fotos: Roberto Zacarias/Secom GOVSC

O governador Jorginho Mello esteve neste sábado, 26, em Morro da Fumaça para entregar a recuperação da SC-443, importante ligação entre o município e a cidade de Criciúma. A obra, que faz parte do programa Estrada Boa, devolve à região uma rodovia mais segura, moderna e durável, com 13 quilômetros de pavimento totalmente renovados.

O trecho recebeu melhorias significativas, com destaque para a aplicação de tecnologia inovadora: o uso de polímero na massa asfáltica. A técnica ajuda a impermeabilizar o asfalto, reduzindo a infiltração de água e prolongando a vida útil da pista. Além disso, a via foi completamente sinalizada, com nova sinalização horizontal e vertical, oferecendo mais segurança e conforto aos motoristas que trafegam pela SC-443 diariamente. O investimento total na obra foi de R$ 6,3 milhões.

“Quando assumimos o governo, encontramos 73% das rodovias estaduais em estado regular ou péssimo. Uma situação que definitivamente não combinava com Santa Catarina. O programa Estrada Boa veio justamente para mudar essa realidade e já está transformando a infraestrutura em todas as regiões do estado. Aqui no Sul, por exemplo, já estamos com 87% das rodovias consideradas ótimas ou boas”, afirmou o governador Jorginho Mello durante a inauguração.

Lançado em agosto de 2023, o programa Estrada Boa é o maior plano de reestruturação viária da história de Santa Catarina, com R$ 3,5 bilhões destinados à recuperação e melhoria da malha rodoviária estadual. O objetivo é claro: garantir desenvolvimento econômico, mobilidade eficiente e mais qualidade de vida para a população catarinense.

“A estrada boa representa dignidade para as pessoas e desenvolvimento para o nosso estado. Investir em infraestrutura é preparar Santa Catarina para o futuro e com o programa Estrada Boa estamos garantindo essa melhoria na nossa malha viária que tanto necessitava. Essa rodovia entregue hoje aqui que é a SC-443 era uma obra aguardada há décadas pela população ”, destacou o secretário-adjunto de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Ricardo Grando.

A entrega da SC-443 recuperada simboliza mais um passo concreto no compromisso do Governo do Estado com a modernização e segurança das rodovias e com a valorização das regiões produtivas de Santa Catarina.

“Essa obra entregue pelo governador, essa revitalização da SC-443 é de suma importância porque acaba nos dando mais oportunidades, facilita o escoamento da produção dos nossos empresários, facilita o escoamento da nossa produção agrícola. E é claro que nos dá uma expectativa muito bacana com relação ao futuro também, onde a gente tem uma estrutura boa de rodovias, onde a gente tem a presença do Governo do Estado trazendo esses investimentos importantes pra nossa cidade”, acrescentou o prefeito de Morro da Fumaça, Eduardo Sartor Guollo.