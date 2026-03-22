NOTÍCIAS

Celeiro Espaço Criativo tem diversos artigos como opção para presentear nesse fim de ano

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Celeiro Espaço Criativo tem diversos artigos como opção para presentear nesse fim de ano

No fim do ano, muitos fazem questão de presentear seus parentes e amigos com mimos especiais. E uma excelente opção de compra são os artigos confeccionados pelos artistas que expõem no Celeiro Espaço Criativo, que atualmente está funcionando no Hotel Globo, no Centro Histórico. O Celeiro é um ambiente artístico cultural que valoriza o trabalho de artesãos locais através de exposições cotidianas, bem como da venda de obras e demais produtos.

O espaço, mantido pela Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), funciona todos os dias, inclusive aos feriados, das 8h30 às 17h. Os trabalhos expostos, por sua vez, são diversificados, compreendendo desde o artesanato (de cultura popular) às artes visuais e o design. Já as peças são confeccionadas em madeira, cerâmica, ferro, tecido, papel, entre outros materiais.

Atualmente, as obras, de cerca de 70 artistas, estão expostas para um público que, nesta época do ano, costuma ser de aproximadamente 500 pessoas por dia, chegando a 700 nos fins de semana. De acordo com a coordenadora do Celeiro Espaço Criativo, Priscilla Soares, a dinâmica das exposições tem se dado através de rodízio semanal dos artistas.

Soares diz, ainda, que nos meses de férias o número de visitantes, sejam locais ou de turistas, costuma aumentar, especialmente em dezembro e janeiro. “Inclusive, com o Forró Verão, a procura e visitação dos turistas têm sido cada vez maior”, afirma.

Funcionamento fim de ano – No Natal e Ano Novo, o Celeiro estará fechado para visitação nos dias 24 e 25 de dezembro, bem como nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. O Hotel Globo está localizado no Largo de São Frei Pedro Gonçalves, Centro Histórico, no bairro do Varadouro.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Corregedoria-Geral de Justiça doa 71 bicicletas às mulheres atendidas pela Associação Donas de Casa em Roraima

Posted on Author boavistaagora.com.br

Foto: NuCri/TJRR A Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Roraima doou 71 bicicletas para a Associação das Donas de Casa do Bairro Caranã/Ajuricaba (ASDCC). “Esses bens, infelizmente, foram abandonados e iriam, inevitavelmente, ser consumidos pela ferrugem e desgaste do tempo. Assim, após seguir todos os procedimentos legais, ficamos felizes em poder proporcionar […]
NOTÍCIAS

Prêmio reconhece e valoriza iniciativas que contribuem para modernização e eficiência da gestão em MS

Posted on Author boavistaagora.com.br

Para reconhecer e valorizar iniciativas que possam contribuir na modernização e eficiência da gestão pública em Mato Grosso do Sul, alinhadas com os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), o Governo do Estado realizou o XIX Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública. O governador Eduardo Riedel participou da cerimônia de entrega do prêmio, com ações […]
NOTÍCIAS

Agência Minas Gerais | Sisema lança novo Painel do Planejamento Estratégico com foco em transparência e gestão integrada

Posted on Author boavistaagora.com.br

O Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema) acaba de lançar o novo Painel do Planejamento Estratégico, uma ferramenta digital desenvolvida para tornar mais acessível e transparente o acompanhamento dos projetos estratégicos conduzidos pelos órgãos ambientais do Estado. Ele está integrado ao Painel de Indicadores do Sisema e pode ser acessado diretamente pelo […]