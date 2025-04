SONORA – Estado aprova implantação de novas ambulâncias básicas do Samu para atendimento à população

Posted on

As repartições públicas municipais de Bonito não terão expediente nesta quarta-feira (20 de novembro) em razão do feriado nacional do Dia da Consciência Negra. A data é reconhecida desde 2011, em alusão a morte de Zumbi dos Palmares, um dos símbolos nacionais pela resistência à escravidão e enfrentamento ao racismo, mas só foi reconhecida como […]