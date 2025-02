Comlurb prepara megaoperação de limpeza com 6.600 garis para Sambódromo, Intendente e Carnaval de rua – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O planejamento diferenciado da Comlurb é posto em prática antes, durante e após a passagem dos blocos – Divulgação

A Comlurb programou uma megaoperação especial de limpeza para todos os pontos em que houver festa de Carnaval: Sambódromo, Intendente, blocos de rua, Avenida Chile, Cinelândia e bailes populares. A Companhia está disponibilizando 4.170 contêineres de 240 litros e 2.101 de 1.200 litros, totalizando 6.271 contêineres para facilitar o descarte de resíduos por parte dos foliões e do público. Cerca de 6.600 garis estarão nas ruas durante os dias da festa mais popular do país.

Em todos os locais de folia a Comlurb fará a limpeza antes, durante e após os eventos, com varrição mecanizada e remoção e coleta dos resíduos gerados. Após a passagem de cada bloco, e durante as madrugadas, ao fim das festas, será feita a limpeza hidráulica com água de reuso e sabão. Em seguida à lavagem, os garis vão pulverizar essência de eucalipto para deixar os ambientes com cheirinho ainda mais agradável.

O grande espetáculo das escolas de samba, no Sambódromo, contará com 873 garis em cada um dos cinco dias de desfiles, que vão trabalhar com apoio de 14 caminhões compactadores, seis caminhões basculantes, 12 minivarredeiras e uma pipa d’água para lavagem da pista de desfiles, com água de reuso. Foram instalados mil contêineres de 240 litros e duas caixas compactadoras de 15 m³ no interior da Passarela do Samba para que os sambistas e o público possam fazer o descarte correto de seus resíduos. Todo o entorno também receberá limpeza diferenciada.

Para os desfiles das escolas de samba das Séries Prata e Bronze, no palco montado na Estrada Intendente Magalhães, em Campinho, a Comlurb destacou 123 garis e 19 agentes de limpeza urbana na operação noturna, e 42 garis e seis agentes de limpeza urbana na operação diurna. Serão utilizados cinco caminhões compactadores, duas mini varredeiras, um carrinho elétrico e dois mini basculantes (satélites). A lavagem das ruas será feita com quatro pipas d´água e duas vans, que utilizam água de reuso. Serão disponibilizados 428 contêineres de 1.200 litros e 100 contêineres de 240 litros.

As equipes de limpeza da Comlurb vão atuar em todos os blocos de rua, de sexta a terça, com os serviços de varrição e remoção e coleta de resíduos. Após a passagem de cada bloco, os garis farão a limpeza hidráulica com água de reuso e a aplicação de essência de eucalipto, para deixar um cheirinho mais agradável no ambiente. A Companhia programou uma operação diferenciada para os dois megablocos previstos, Cordão da Bola Preta, no sábado (1/3) e Fervo da Lud, na terça (4/3). Blocos tradicionais, como Banda de Ipanema, que sai no sábado e na terça, Bloco do Barbas, que sai no sábado, em Botafogo, e Sargento Pimenta, que sai na segunda-feira (3/3), no Aterro do Flamengo, também contam com operação especial de limpeza.

A Companhia estará com equipe de limpeza nos bailes populares da Cinelândia, de sábado a terça. O efetivo diário é de 40 garis, que vão realizar os serviços com apoio de um caminhão compactador para remoção e coleta dos resíduos e uma pipa d´água para limpeza hidráulica com água de reuso e sabão. Serão disponibilizados 50 contêineres de 1.200 litros em todo o entorno da Cinelândia. Já na Avenida Chile, durante os desfiles dos blocos de enredo, a Companhia contará com 80 garis por dia, que vão realizar o trabalho com um caminhão compactador e uma pipa d´água. Serão distribuídos 100 contêineres de 1.200 litros em todo o entorno da avenida.

Para a limpeza dos 14 bailes populares que serão realizados em diversos bairros da Zona Norte, durante os dias de Carnaval, a Comlurb destacou 124 garis e 28 agentes de limpeza urbana. Cada um dos pontos contará com um caminhão compactador para remoção dos resíduos, um pulverizador, um soprador, uma pipa d´água e a instalação de 30 contêineres de 240 litros. As equipes de limpeza estarão presentes nos demais 28 bailes populares, com palcos ou coretos, nas zonas Sul e Oeste, incluindo os parques Oeste e Realengo.