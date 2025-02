Sustentabilidade e inovação impulsionam agricultura familiar no Bonfim

Utilizando um sistema integrado de culturas irrigadas, a Fazenda Desirata, em Bonfim, alia sustentabilidade e equilíbrio ambiental, garantindo um bom fluxo de caixa mensal para a propriedade. No local, são cultivados melancia, caju, abacate, batata-doce, feijão, manga, coco e diversos outros produtos.

Durante visita à propriedade, o secretário Márcio Grangeiro acompanhou de perto as técnicas inovadoras, que incluem o plantio direto, a rotação de culturas e a recuperação da matéria orgânica do solo. “A diversificação na agricultura familiar é fundamental para a sustentabilidade. A rotação de culturas contribui para o enriquecimento do solo, possibilitando ainda uma integração também com a criação de animais para fortalecer o sistema produtivo”, destacou o titular da Seadi (Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação).

O técnico Elton Dias explica que a Fazenda Desirata representa um modelo inovador de produtividade para a agricultura familiar. Para ele, a organização da produção na propriedade estimula a diversificação agrícola regional, proporcionando segurança alimentar, estabilidade financeira para as famílias e preservação da biodiversidade.

“Aqui também buscamos fortalecer a produção de caju para a comercialização de castanhas, enquanto outros produtos cultivados são vendidos diretamente no município de Bonfim. Esse modelo de gestão demonstra o potencial da pequena propriedade na geração de renda e no desenvolvimento sustentável”, explicou Dias.

A prática do consórcio de culturas adotada na fazenda permite o cultivo simultâneo de diversas espécies em uma mesma área, promovendo benefícios econômicos e ambientais. Essa abordagem tem sido essencial para a produção de hortaliças, grãos e frutas, além de fortalecer a conexão entre o agricultor e a terra.

“A agricultura familiar vai além da produção; ela carrega identidade cultural e tradição. É fundamental fomentar políticas públicas que assegurem emprego, renda e sustentabilidade, valorizando quem vive do campo e para o campo”, concluiu Grangeiro.