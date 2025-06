Estudantes de Roraima são finalistas e vão representar o Estado em São Paulo

Equipes de estudantes da rede pública estadual de Roraima foram classificadas para a fase final da 17ª edição da ONHB (Olimpíada Nacional de História do Brasil), promovida pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). As escolas finalistas são a Escola Estadual Monteiro Lobato e o Colégio Militar Estadual Cel. PM Derly Luiz Vieira Borges. A etapa presencial será realizada nos dias 30 e 31 de agosto, em Campinas (SP).

Na modalidade Ensino Fundamental, a equipe “Aventureiras”, composta por Giovanna Ribeiro, Maria Clara Castilho e Maria Júlia de Luna T. Delgado, do 8° ano do Colégio Militar, sob orientação da professora Nara Luiza Lima do Monte, conquistou o 1º lugar em Roraima e também o 1º lugar da Região Norte.

“Nós estamos bem otimistas e já nos consideramos muito vitoriosos. Estamos muito contentes, muito felizes com o resultado, porque sabemos que é uma jornada, é um longo processo. Eles responderam às mesmas questões do Ensino Médio e conseguiram lograr êxito. E nós ainda continuamos com o cotidiano da sala de aula com todas as atividades escolares, porque a olimpíada é uma atividade extraclasse. Então, estamos todos do CME muito felizes e contentes com esse grande resultado”, disse, satisfeita, a professora Nara.

A segunda colocação na mesma categoria também ficou com Roraima. A equipe “Guardiões do Lavrado”, formada pelos estudantes do 9° ano Davi Milhomes, João Zoldan e Juliana Kussaba, também do Colégio Militar, foi orientada pela professora Suelen Mayane Galvão e irá para Campinas representar o estado.

No Ensino Médio, o destaque foi para a equipe “CMK”, composta por Camilly Vitória Guimarães dos Santos, Karine Brasil Galvão e Maria Luciana Vieira da Silva, todas da 3ª série da Escola Estadual Monteiro Lobato, sob orientação do professor Ronison do Nascimento de Sousa.

“É muito gratificante participar de uma olimpíada como essa, em que conseguimos observar o desenvolvimento dos nossos alunos. Uma característica importante é o desenvolvimento crítico desses estudantes, com pensamento em uma perspectiva na qual eles aplicam diversas habilidades da BNCC. É uma honra representar Roraima nessa olimpíada, e eu espero que nossa participação seja muito boa e que, quem sabe, possamos trazer uma medalha para o estado”, declarou o professor Ronison.

A estudante Karine Galvão também comentou a expectativa para a próxima etapa: “Estou ansiosa para essa viagem, espero que possamos trazer algo bom para a escola. Valeu muito pela experiência, pelo nosso desenvolvimento, pelas atividades dentro da sala. Nos destacamos em certos pontos. Não posso dizer que foi fácil — teve uma fase que foi um pouco mais complicada. Mas espero que seja uma viagem incrível e que possamos representar o Monteiro lá”, afirmou.

A Olimpíada Nacional de História do Brasil é um projeto de extensão da Unicamp, desenvolvido pelo Departamento de História da universidade. A competição é composta por seis fases online e uma etapa presencial.

Neste ano, a ONHB teve como tema “Informação: produção, circulação, limites e possibilidades”, reunindo mais de 225 mil inscritos em 57.142 equipes de todo o Brasil. O objetivo é estimular o estudo da História do Brasil, promover a reflexão crítica sobre temas da atualidade e fomentar o pensamento científico.

A final será realizada presencialmente na Unicamp, com premiações em medalhas de ouro, prata, bronze e cristal para estudantes e professores, além de troféus para as escolas. Mais informações estão disponíveis no site oficial.

