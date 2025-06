Polo Centro Histórico apresenta Trio Surreal e Geovani Júnior nesta sexta-feira

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), realiza programação no Polo Centro Histórico, dentro do São João Multicultural da Capital, nesta sexta-feira (27). As apresentações serão do Trio Surreal e do cantor Geovani Júnior, no Largo de São Frei Pedro Gonçalves, e o arrasta-pé tem início a partir das 18h.

“O nosso modelo de São João Multicultural trabalha na perspectiva da ocupação dos territórios, na inclusão de diversos estilos musicais e diversas culturas. Nós continuamos, no Polo Centro Histórico, trabalhando a ideia do forró mais clássico, mais tradicional, que é o perfil desse território. Estamos fazendo esta ação para levar mais vida para o Centro Histórico como é o desejo e a orientação do prefeito Cícero Lucena. Durante esse período junino, também investimos nesse ambiente por entender que ele é fundamental para o desenvolvimento da cidade”, declarou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

O cantor Geovane Júnior promete um repertório exclusivamente de forró para fazer o público dançar e se divertir. “Vamos tocar forró de verdade no Polo Centro Histórico nesta sexta-feira, com músicas como Pequenininha, Homem com H, Rosa Vermelha, Proibido Cochilar, e faremos ainda uma homenagem a Antônio Barros”, disse.

Para o artista, integrar a programação do Polo Centro Histórico, dentro da programação do São João Multicultural de João Pessoa, é sinônimo de muito orgulho. “Eu canto em todo o Nordeste e estou muito feliz e ansioso para fazer um grande show no nosso Centro Histórico”, destacou.

Geovane Júnior ressalta que sua expectativa é enorme para esta apresentação. “Sempre trabalho com muita responsabilidade, mas essa responsabilidade é ainda maior agora, por me apresentar na capital paraibana, que tem sido cada vez mais visitada por turistas de todo o mundo”, pontua o artista, que tem 37 anos de carreira.

O cantor e sanfoneiro Lucas Menezes, do Trio Surreal, explica como será a apresentação. “O repertório tem muito forró tradicional, buscando resgatar a essência que nos move por tantos anos, porém não deixando passar o que tem de melhor das versões em forró de músicas atuais”, comenta. Entre as músicas, estão ‘Meu Cenário’, ‘Me diz, amor’ e ‘Espumas ao Vento’.

“É uma enorme satisfação participar desse projeto. Há algum tempo queríamos estar juntos com a programação da Funjope e estamos ansiosos para subir no palco e mostrar o que fazemos de surreal e diferente dentro da nossa batida do pé de serra”, frisou.

Para ele, o Polo Centro Histórico é relevante para a cultura. “É de extrema importância valorizar os artistas locais que vêm, o ano todo, mantendo a tradição do forró, que tocam nos bares e casas de show, agora no palco oficial da Prefeitura. Parabenizo toda a organização da Funjope que está dando essa oportunidade para os artistas locais”, disse Lucas Menezes.

O músico ressalta que o repertório está pronto, a sanfona afinada e a expectativa lá em cima. “Estamos, desde o começo do mês, percorrendo várias cidades do interior da Paraíba, e agora chega a hora de João Pessoa para que possamos mostrar, mais uma vez, uma apresentação surreal”, finaliza.

Misturando representantes de três estados do Nordeste, o Trio Surreal é formado pelo cantor e sanfoneiro pernambucano Lucas Menezes; pelo paraibano Hegon Nunes na zabumba e percussão, e também pelo baiano Saulo Torquato que comanda a percuteria geral e efeitos.