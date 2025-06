Programa da Desenvolve Roraima é semifinalista de prêmio nacional de gestão pública

Roraima volta a se destacar no cenário nacional com o programa Potencializando Mulheres, iniciativa do Governo do Estado executada pela Desenvolve Roraima, que está entre as 12 melhores práticas públicas do Brasil. O projeto é semifinalista do Prêmio Excelência em Competitividade 2025, promovido pelo CLP (Centro de Liderança Pública), uma das instituições mais respeitadas do país em fomento à gestão pública.

O programa é uma política pública robusta, que fomenta o empreendedorismo feminino por meio do acesso ao crédito, inclusão produtiva, fortalecimento da autonomia financeira e desenvolvimento econômico das mulheres em Roraima. Desde 2019, mais de 2.200 mulheres foram atendidas, com a liberação de mais de R$ 15 milhões em linhas de financiamento com condições facilitadas.

O volume de recursos tem impulsionado a abertura, formalização e expansão de negócios liderados por mulheres nos meios urbano e rural, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do estado e para a redução das desigualdades de gênero.

O governador Antonio Denarium destacou a importância do reconhecimento nacional e reafirmou o compromisso do Governo com políticas públicas que promovam o protagonismo feminino.

“O Potencializando Mulheres é uma política de governo que transforma vidas e impulsiona a economia de Roraima com inclusão e igualdade. Vamos seguir fortalecendo ações como essa, que valorizam as mulheres, geram oportunidades e reduzem desigualdades”, afirmou o governador.

Entre os resultados expressivos alcançados pelo programa estão:

· De 2019 a 2025, 52% dos contratos de crédito da Desenvolve Roraima foram destinados a mulheres;

· Somente em 2022, R$ 6,9 milhões foram liberados para 1.105 mulheres empreendedoras, o maior volume registrado desde a criação do programa.

Para o diretor-presidente da Desenvolve Roraima, Adailton Fernandes, o Potencializando Mulheres consolida o papel da agência como agente de transformação social:

“Cada crédito liberado para uma mulher representa uma história de superação, de coragem e de empreendedorismo. A Desenvolve Roraima tem orgulho de ser instrumento desse processo que fortalece não só os negócios, mas também as famílias e toda a sociedade do estado de Roraima”, pontua.

Prêmio Excelência em Competitividade

O Prêmio Excelência em Competitividade é uma das principais premiações da gestão pública no Brasil, reconhecendo iniciativas que geram impacto positivo na competitividade e no desenvolvimento dos Estados.

O anúncio dos seis finalistas ocorre em julho. As três iniciativas vencedoras serão conhecidas em 27 de agosto, durante o lançamento oficial do Ranking de Competitividade dos Estados 2025, em Brasília (DF).

