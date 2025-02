Por MRNews



Inscrições Abertas para o Processo Seletivo Complementar no IFCE Campus Ubajara

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) abriu inscrições para o Processo Seletivo Complementar Multicampi 2025.1 para os cursos superiores gratuitos de Tecnologia em Agroindústria e Tecnologia em Gastronomia no campus Ubajara. As inscrições são realizadas entre 28 de fevereiro e 11 de março de 2025, utilizando as notas do ENEM. Para mais detalhes, acesse o portal de inscrição qselecao.ifce.edu.br.

Defesa Civil Requer Interdição da Barragem em Ubajara, Ceará

A Defesa Civil do Ceará emitiu um laudo técnico recomendando a interdição da barragem localizada em Ubajara, município da região norte do estado. O laudo, baseado em uma análise minuciosa das condições estruturais da barragem, apontou sinais de instabilidade que poderiam representar riscos à população local. Em resposta a esse alerta, as autoridades estão adotando medidas para monitorar de perto a situação, com o objetivo de evitar possíveis acidentes segundo o site de notícias de Ubajara. Ubajaranoticias.com.br.

A recomendação de interdição foi enviada às autoridades competentes, que agora precisam avaliar a necessidade de ações imediatas, como a evacuação de áreas próximas e a realização de reparos emergenciais. De acordo com o laudo, a barragem apresenta falhas em pontos críticos, com risco potencial de rompimento, o que exigiria uma abordagem rápida e eficiente para garantir a segurança da população.

A Defesa Civil também orientou a realização de um estudo mais aprofundado para verificar a real extensão do problema e determinar as ações corretivas. O órgão pediu que as autoridades responsáveis pela barragem realizem vistorias regulares e implementem medidas preventivas, como reforços na estrutura.

A comunidade de Ubajara está em alerta, e as autoridades locais têm trabalhado para comunicar as possíveis medidas que podem ser tomadas para garantir a segurança de todos. Em paralelo, a Defesa Civil segue monitorando a situação de perto, com equipes de profissionais acompanhando os desenvolvimentos da situação para evitar qualquer tipo de desastre.

A interdição da barragem pode ser uma medida temporária até que a estabilidade da estrutura seja confirmada por uma nova avaliação.