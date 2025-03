Feira da agricultura familiar indígena do Governo ocorre às sextas-feiras no Parque Anauá

A feira da agricultura familiar indígena organizada e realizada pela Sepi (Secretaria dos Povos Indígenas) voltou e tem um novo dia fixo para acontecer na semana. A feirinha agora ocorrerá todas as sextas-feiras, das 7h30min às 12h30min, dentro do Parque Anauá, próxima à sede da secretaria.

A feira é um incentivo do Governo do Estado para a comercialização de itens produzidos nas comunidades indígenas de Roraima.

A feirinha da Sepi é feita em parceria com o Iater (Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural) e atualmente funciona próxima aos prédios do próprio Iater e da Faperr (Fundação de Amparo à Pesquisa de Roraima), à esquerda do Forródromo.

Os produtores são das etnias Macuxi, Taurepang das comunidades Sorocaima 1 e 2, Morcego e Truaru da Cabeceira, além das comunidades Wai-Wai do sul do Estado, uma nova participação na feirinha. Eles fazem parte do Projeto de Grãos e vendem o feijão e o milho que plantam, além de mandioca, peixes, ovos, aves e outros produtos.

O objetivo da feira é apoiar toda a cadeia produtiva. O Governo de Roraima fornece também o traslado dos produtos e dos produtores das suas comunidades até o Parque Anauá.

A chefa de Divisão de Apoio ao Etnodesenvolvimento da Sepi, Adriana Bezerra, afirmou que a mudança do dia da feira da agricultura familiar indígena foi um pedido dos próprios feirantes, já que eles passam a semana toda produzindo.

“Convidamos a população para que venha conhecer vários produtos naturais, orgânicos e possam comprar e apreciar o que as populações indígenas de Roraima têm de produção nas comunidades. Temos certeza que vão encontrar produtos de excelente qualidade”, declarou Adriana.

Ela ressaltou ainda que os Wai-Wai do sul do Estado estão expondo produtos de origem, que são novidade na feirinha.

“Eles estão vindo com farinha de excelente qualidade e artesanato. Um produto de extrativismo deles é a castanha-do-brasil que eles devem trazer para a feira, e isso mostra o quanto que eles estão valorizando esse espaço disponibilizado pelo Governo para eles, além do apoio com suporte logístico”, frisou.

O post Feira da agricultura familiar indígena do Governo ocorre às sextas-feiras no Parque Anauá apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.