Vila Adriana tem praça revitalizada e mais opções de lazer em família

A Prefeitura de São José dos Campos entrega neste sábado (29), às 10h, a revitalização da Praça João Batista Leite, na Vila Adriana (região sudeste), com a implantação de campo de futebol e playground, ampliando as opções de lazer para a família.

A melhoria faz parte do plano de valorização do entorno dos conjuntos habitacionais, beneficiando os moradores do bairro. A solução contempla a implantação de campo de futebol society com medidas oficiais, playground adaptado para crianças com deficiência e pavimento intertravado emborrachado.

Além disso, a praça foi totalmente renovada com novos bancos, iluminação de LED, lixeiras, plantio de grama e reforma da quadra esportiva existente. Também foi instalado um bebedouro para pets.

Realizada pela Urbam, a obra teve investimento de R$ 1,3 milhão. Trata-se de uma intervenção urbanística com recursos provenientes da outorga onerosa depositados no FMDU (Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano).



