Governo de Roraima lança catálogo variado de cursos e investe na formação continuada

O Governo de Roraima segue investindo na capacitação e formação dos profissionais que atuam na educação estadual. A Seed (Secretaria de Educação e Desporto) lança por meio do Ceforr (Centro Estadual de Formação dos Profissionais da Educação de Roraima), o novo Catálogo de Cursos para o ano de 2025.

O documento foi elaborado e organizado pelo Ceforr, que vem consolidando-se como um grande espaço de valorização e fortalecimento da educação pública no Estado. A nova edição do catálogo apresenta uma variedade de cursos voltados a diferentes segmentos da rede estadual de ensino, reafirmando o compromisso da instituição com a formação continuada e a inovação pedagógica.

Para a diretora do Ceforr, Stela Damas, o catálogo não é apenas uma lista de cursos, mas uma proposta de formação contínua e humanizada, alinhada com as políticas públicas educacionais e com as demandas reais das escolas.

“Pensamos este catálogo com muito cuidado e escuta ativa. Cada curso aqui proposto é fruto de diálogos com as escolas, com os professores e gestores que enfrentam os desafios cotidianos da sala de aula. Queremos oferecer formação que impacte diretamente na qualidade do ensino e na valorização do profissional da educação”, destacou Stela.

Com um total de 48 cursos organizados em 10 categorias, o catálogo contempla desde a formação técnica até Práticas Especializadas em Educação Indígena, Inclusiva, EJA (Educação de Jovens e Adultos), Gestão Escolar, Educação Física, Ensino Médio e Alfabetização. Somando 15.476 horas de capacitação, os cursos são ofertados em diferentes modalidades – presencial, remota e híbrida – atendendo às necessidades e realidades dos profissionais de educação espalhados por todo o território roraimense.

Proposta de formação viva e atualizada

Segundo Stela Damas, o Ceforr também tem investido em estratégias de acompanhamento pedagógico e fortalecimento das redes de aprendizagem entre os educadores, por meio de oficinas, seminários e programas especiais.

“Temos o compromisso de não apenas oferecer cursos, mas também acompanhar os impactos dessas formações nas práticas pedagógicas. A formação precisa estar conectada com os projetos de vida dos nossos alunos e com os contextos das escolas”, complementou a diretora.

Educação que respeita a diversidade e promove transformação

A coordenadora do Núcleo Pedagógico do Ceforr, Verônica Magalhães, reforça que um dos grandes diferenciais do novo catálogo é o respeito à diversidade e às especificidades regionais.

“Temos cursos voltados à educação escolar indígena, à educação de jovens e adultos, à inclusão, além de programas como o Roraima Alfabetizando Hoje, que atuam diretamente na alfabetização e recomposição das aprendizagens com alunos do Ensino Fundamental – anos iniciais. Isso mostra o quanto o Ceforr é sensível à pluralidade cultural e às demandas educacionais específicas do nosso estado”, afirmou Verônica.

Ela destaca ainda o fortalecimento das formações voltadas à inovação tecnológica e metodológica, como os cursos sobre inteligência artificial, metodologias ativas, educação fiscal, iniciação científica e tecnologias digitais aplicadas à educação.

“A educação precisa dialogar com os novos tempos, com as ferramentas que estão disponíveis e com os modos contemporâneos de aprender. Nossa proposta é formar professores preparados para esse cenário em constante transformação”, pontuou.

Formação além dos muros escolares

Outro destaque do Ceforr são os cursos voltados ao desenvolvimento pessoal e interpessoal dos profissionais da educação. As formações em gestão do tempo, saúde mental, comunicação não violenta e relações interpessoais no ambiente escolar reforçam a ideia de que a formação docente precisa ir além dos conteúdos curriculares.

Além do catálogo 2025, o Ceforr seguirá promovendo eventos formativos de grande impacto, como os Encontros Pedagógicos, as Feiras de Ciências (Fecirr e Fecind), as formações para professores indígenas e as mentorias para gestão escolar.

A instituição também continua aberta a sugestões de novos cursos, por meio de um formulário disponível online, garantindo a participação ativa dos profissionais na construção das formações.

Para conferir o Catálogo de Cursos 2025 do Ceforr e enviar sugestões, acesse este link.

