Governo de Roraima realiza 4ª Conferência Estadual de Economia Popular e Solidária

A 52ª edição dos Jogos Escolares de Roraima começa nesta sexta-feira, 4, com um cronograma extenso de atividades e uma marca histórica: um recorde de 10,3 mil participantes, superando os 7,8 mil participantes do ano de 2024. A competição, que é considerada a maior do esporte escolar no Estado, será dividida em três grandes fases […]