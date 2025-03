AVISO DE PAUTA: premiação da Certificação Nacional de Cães de Busca e Resgate será nesta sexta em Lages

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) realiza, nesta sexta-feira, 28, a cerimônia de premiação da Certificação Nacional de Cães de Busca e Resgate, no 5º BBM, em Lages. Nove binômios — duplas formadas por um bombeiro militar e um cão de busca — participaram das provas ao longo da semana.

A realização das provas faz parte das comemorações pelos 60 anos de atuação do CBMSC em Lages e ocorre em parceria com o Comitê Nacional de Busca, Resgate, Salvamento e Cães (CONABRESC), da Liga Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (LIGABOM).

Os binômios passaram por diferentes modalidades de prova, que incluem a avaliação de habilidades fundamentais, como obediência, além de busca rural com varredura de área e busca por restos mortais. A certificação é uma exigência para que o cão possa atuar em operações reais de busca e resgate. Ela é válida por até três anos, sendo necessária uma nova avaliação após esse período.

Binômios CBMSC

Reconhecido internacionalmente, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina tem se destacado nas ações de busca e salvamento de vítimas. Esse trabalho só é possível graças aos chamados binômios, duplas formadas por um bombeiro militar e um cão de busca. A performance desses times é essencial em situações extremas, exigindo muito treinamento e investimento por parte da corporação e do Governo do Estado.

O CBMSC conta com uma infraestrutura robusta para o treinamento e manutenção dos cães de busca. O Governo do Estado fornece alimentação e acompanhamento veterinário. Além disso, os batalhões do estado disponibilizam espaços adequados para os treinamentos.

Serviço