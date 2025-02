Secretaria Municipal de Saúde promove palestra sobre importância do nutricionista na Vigilância Sanitária

18/02/2025 |

19:00 |

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizou, nesta terça-feira (18), uma palestra abordando a importância do nutricionista na Vigilância Sanitária. O evento foi voltado para os estudantes do curso de Nutrição do Centro Universitário de João Pessoa – Unipê.

“A nossa iniciativa faz parte das ações da Vigilância Sanitária para aproximar os futuros profissionais das práticas e desafios do setor, contribuindo para a formação acadêmica e para o fortalecimento da atuação interdisciplinar na área da saúde”, revelou Víctor Viana, gerente da Vigilância Sanitária de João Pessoa.

Durante a abordagem, os técnicos da Vigilância Sanitária da capital discutiram temas relevantes, relacionados à atuação do profissional de nutrição na promoção da saúde pública, fiscalização de estabelecimentos e controle de riscos sanitários, reforçando o papel essencial deste profissional na garantia da segurança alimentar e nutricional da população.

Atentos à explanação que foi proposta pela equipe da GVS, os estudantes de nutrição do Unipê procuraram sempre interagir durante a palestra, sugerindo questionamentos ligados à nutrição, assim como sobre a relação desses profissionais específicos nas atividades inerentes à Vigilância Sanitária e sua atuação.