Servidores de Boa Vista participam de ações alusivas à saúde e segurança no trabalho

Com o tema “Onde tem servidor, tem SESMT!”, encerrou nesta sexta-feira, 25, a atividade alusiva à campanha Abril Verde, promovido pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT).

A iniciativa tem o objetivo de conscientizar os servidores municipais sobre os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.

No total, 310 servidores participaram de palestras sobre saúde mental, qualidade de vida e integridade no trabalho.

Dessa forma, as atividades iniciaram na terça-feira, 22, com toda a programação voltada a como criar um ambiente de trabalho seguro e saudável. Além da importância dos cuidados físicos e psicológicos. O último dia teve a participação da Guarda Civil Municipal (GCM). E de agentes de Trânsito, que falaram sobre a prevenção no uso de armas de fogo e qualidade do sono.

Segundo o secretário de Administração e Gestão de Pessoas, Márcio Vinícius, falar sobre saúde e segurança são sempre prioridades. “O Abril Verde é uma oportunidade de reafirmarmos nosso compromisso com o bem-estar de quem trabalha todos os dias para construir uma cidade mais justa e eficiente. A campanha é um reflexo do nosso esforço para criar um ambiente de trabalho mais saudável, onde o cuidado e o respeito à vida estão sempre em primeiro lugar”, destacou o secretário.

Segurança dos servidores

Alex Albuquerque, de 26 anos, marcou presença na palestra sobre o uso seguro das armas de fogo. Há 4 meses na Guarda Civil Municipal, ele contou que recentemente já se sentiu inseguro em abordagens de rotina. Contudo, o preparo da equipe proporcionou a melhor segurança possível.

“É possível ver o apoio e a preocupação com o servidor para que a gente sempre esteja seguro diante das situações que passamos no trabalho. Eu vejo como bastante positiva essa campanha da prefeitura”, disse.

SESMT – O Serviço em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho foi criado na estrutura funcional da Prefeitura de Boa Vista a fim de promover a proteção à vida no ambiente laboral, atuando na prevenção de acidentes, doenças ocupacionais e na garantia de condições de trabalho seguras e saudáveis, por meio de ações como: análise de riscos; elaboração de medidas de segurança; cumprimento de normas técnicas e promoção de treinamentos.

