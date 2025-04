fim de semana tem Xande de Pilares, Vintage Culture, Ira! e festas pelo interior de MS – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O fim de semana em Mato Grosso do Sul será de muita música e grandes encontros. Em Campo Grande, o destaque é o show “Xande Canta Caetano”, no domingo (27), no Parque das Nações Indígenas, com entrada gratuita. A programação musical ainda inclui o retorno do DJ sul-mato-grossense Vintage Culture à sua terra natal, no sábado (27), no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, e o show especial da banda Ira! em Dourados, comemorando os 20 anos do álbum Acústico MTV.

Ainda no interior, a agenda é recheada de festas tradicionais. Em Jardim, a ExpoJardim traz apresentações como grupo Tradição, Willian & Ruan e Rodrigo & Thayane. Em Laguna Carapã, a Festa do Pé de Soja Solteiro recebe nomes como Pedro Paulo & Alex, Naiara Azevedo e Henrique & Diego. Brasilândia realiza o Rodeio União com shows de Felipe Araújo e Matogrosso & Mathias, e Japorã, que comemora seus 33 anos de emancipação, promove o AgriShow com Munhoz & Mariano e Biquini Cavadão entre as atrações.

Para quem prefere programas mais tranquilos, Campo Grande conta com exposições como “Urban Sketchers”, no MIS (Museu da Imagem e do Som), com desenhos do cotidiano urbano; “Flores e Bichos: A Leveza na Arte de Galvão Pretto”, na Casa de Ensaio; e “Imprevisto”, na Casa de Cultura, que reúne obras provocativas sobre território e violência. Todas com entrada gratuita e visitação durante o fim de semana.

A Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) listam os principais eventos do fim de semana. Confira:

Sexta-feira (25)

Exposição “Urban Sketchers” – Aberta ao público até 27 de abril, a mostra reúne esboços e desenhos que retratam cenas do cotidiano urbano com autenticidade e sensibilidade. A curadoria é do artista Fabricio Martins.

Horário: 8h às 17h

Local: MIS (Museu da Imagem e do Som) – Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar – Centro

Entrada: gratuita

Mostra de Coreografias – O Sesc Teatro Prosa recebe uma apresentação especial dedicada à dança, reunindo diferentes linguagens e estilos em uma única noite. Participam do evento os grupos Maktub, Ararazul Cia de Dança, Cia Canindé, Corpo de Dança Sesc MS, além do artista Wagner Gomes.

Horário: 19h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhanduí, 200 – Centro

Entrada: gratuita

Exposição “Flores e Bichos: A Leveza na Arte de Galvão Pretto” – Composta por 40 obras, a mostra homenageia o artista plástico Galvão Pretto, carioca que viveu e produziu em Campo Grande por mais de duas décadas. Galvão faleceu em 2023 e deixou um legado artístico marcado pela delicadeza de suas composições.

Local: Casa de Ensaio – R. Visconde de Taunay, 203 – Amambai

Entrada: gratuita

Exposição “Imprevisto” – A mostra apresenta obras desenvolvidas em conjunto pelos artistas Brenda Postaue e Elias de Aquino, sob curadoria de Adriano Braga. Combinando diferentes técnicas e materiais, a exposição discute temas como violência e territorialidade no contexto de Mato Grosso do Sul. Em cartaz até 9 de maio.

Horário: 9h às 18h

Local: Casa de Cultura – Av. Afonso Pena, 2270 – Centro

Entrada: gratuita

DJ set Gikka – A DJ Gikka leva uma mistura de funk e pop para o Quiça Bar em uma noite animada de música e dança.

Horário: 19h

Local: Quiçá Gastrobar – R. Euclides da Cunha, 488 – Jardim dos Estados

Entrada: gratuita

Especial Lady Gaga – A noite de Lady Gaga será comemorada no Má.donna Bar, com a DJ LadyAfroo e a Gaga Funkeira comandando as pick-ups.

Horário: 18h

Local: Má.donna Bar – R. 14 de Julho, 2459 – Centro

Entrada: gratuita

Flashback – Patty Araújo e Control A – O Blues Bar recebe Patty Araújo e Control A para uma noite de flashback, trazendo os melhores hits para quem ama dançar.

Horário: 20h

Local: Blues Bar – R. 15 de Novembro, 1186 – Centro

Entrada: R$ 30 na portaria

Valley Pub – A Valley Pub recebe Bruno e Thiago, Gustta Paes e Zé Lucas e Benício para uma noite animada com muito sertanejo e música ao vivo.

Horário: 18h

Local: Valley Pub – Av. Afonso Pena, 4150 – Centro

Entrada: a consultar na portaria

Fetish – Para quem gosta de explorar os desejos mais profundos, o Non recebe a festa Fetish, que promete uma noite intensa e cheia de mistério.

Horário: 19h

Local: Non Stop Club – R. Pimenta Bueno, 127 – Amambai

Entrada: a partir de R$ 15 na portaria

Kinder Space – Uma nova atração chega a Campo Grande para levar os pequenos astronautas a uma viagem pelo espaço! O Kinder Space é um parque temático inflável, onde as crianças poderão percorrer um labirinto de obstáculos, descer em escorregadores gigantes, se aventurar na tirolesa, pular no high jump e se divertir em uma piscina de bolinhas gigante. A atração é indicada para crianças de 1 a 12 anos, sendo que menores de 5 anos devem estar acompanhados por um adulto (sem custo adicional).

Horário: 10h às 22h

Local: praça de eventos do Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Entrada: R$ 60 por 40 minutos | R$ 10 para cada 15 min adicionais

Space Bounce Park – O parque temático traz brinquedos infláveis de até 14 metros de altura, como tobogã gigante, foguete espacial e corrida de obstáculos, desafiando o equilíbrio e a agilidade das crianças. Há descontos para pessoas com deficiência.

Horário: 16h às 21h30

Local: Estacionamento do Shopping Campo Grande

Entrada: a partir de R$ 49,90

Diversão no Norte Sul – Na Praça Central do Shopping Norte Sul Plaza, o espaço Coisa de Criança oferece ambientes lúdicos no tamanho ideal para os pequenos, como camarim, cozinha, sala de aula, além de tobogãs com piscina de bolinhas. O circuito temático Era Glacial, localizado na Praça de Eventos em frente à Renner, é indicado para crianças de até 13 anos. A entrada custa a partir de R$ 35. Crianças com menos de 4 anos devem estar acompanhadas por um adulto responsável. Crianças PCD e aniversariantes têm direito a 50% de desconto mediante comprovação.

Horário: 10h às 22h (sexta e sábado) e 11h às 21h (domingo)

Local: Shopping Norte Sul Plaza – Av. Presidente Ernesto Geisel, 2300 – Jardim Joquei Club

Entrada: valores devem ser consultados diretamente na bilheteria

Mindevil Classics Heavy Metal – Prepare-se para uma noite de Heavy Metal na Cervejaria Canalhas com a banda Mindevil Classics, trazendo muito metal pesado para o público.

Horário: 23h

Local: Cervejaria Canalhas – R. Oceano Atlântico, 99 – Chácara Cachoeira

Entrada: a partir de R$ 20 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/mindevil-classics-heavymetal/2902931

DJ Shaba e DJ Leo Subtil – Os DJs Shaba e Leo Subtil agitam o Capivas com setlist animada para começar o fim de semana em grande estilo.

Horário: 17h

Local: Capivas Cervejaria – R. Pedro Celestino, 1079 – Centro

Entrada: gratuita

Dourados

Show do IRA! – Nesta sexta-feira, Dourados recebe a banda paulistana IRA! para um show especial em comemoração aos 20 anos do álbum Acústico MTV, um dos marcos da carreira do grupo. No repertório, sucessos do rock nacional que marcaram gerações.

Horário: 20h

Local: Salão de Eventos da Unigran – R. Balbina de Matos, 2121 – Vila São Luiz – Dourados

Entrada: a partir de R$ 95, pelo link https://hillproducoes.com.br/comprar-ingresso/ira-acustico-20-anos-8250

Brasilândia

17º Rodeio União – Evento tradicional de Brasilândia, o Rodeio União chega à sua 17ª edição com programação gratuita, incluindo apresentações musicais e disputas na arena de rodeios. Nesta sexta-feira, o destaque é o show do cantor Felipe Araújo.

Horário: a partir das 20h

Local: Associação Recreativa União – Brasilândia

Entrada: gratuita

Jardim

ExpoJardim – O grupo Tradição anima a noite de sexta-feira na 20ª edição da ExpoJardim.

Horário: 22h30

Local: Parque de Exposições de Jardim

Entrada: gratuita

Japorã

Japorã AgriShow – O município de Japorã comemora 33 anos de emancipação com muita festa. Nesta sexta-feira tem o Festival de Música Estudantil. O evento contará com a participação de 20 estudantes selecionados, cinco de cada uma das escolas municipais José de Alencar (Jacareí) e Tekohá (Aldeia Porto Lindo), e das estaduais Japorã (na cidade) e Marina Lopes (Aldeia).

Horário: a partir das 19h

Local: Japorã

Entrada: gratuita

Laguna Carapã

Festa do Pé de Soja Solteiro – Parte do Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul, a Festa do Pé de Soja Solteiro chega à 25ª edição, neste fim de semana, comemorando o aniversário de Laguna Carapã. Na festa, há uma premiação para o produtor que apresentar o pé de soja com a maior quantidade de vagens com grãos. Como existe uma categoria nacional, produtores de todo o país participam do concurso.

A dupla sertaneja Pedro Paulo & Alex é a grande atração desta sexta-feira, abrindo a programação da 25ª Festa do Pé de Soja Solteiro, em Laguna Carapã. Também se apresenta hoje a dupla Edy Britto & Samuel.

Horário: a partir das 20h

Local: Parque de Exposição Colorindo Pezarico – Laguna Carapã

Entrada: gratuita

Sábado (26)

Feira do Teatro – A Estação Cultural Teatro do Mundo promove uma feira que celebra a arte e a cultura com diversas atividades. A programação inclui expositores, contação de histórias e apresentações musicais com artistas como Begèt de Lucena, Lenilde Ramos, Trio Vivo Sonhando, entre outros.

Horário: 18h30

Local: Teatro do Mundo – R. Barão de Melgaço, 177 – Centro

Entrada: gratuita

Greenvalley Presents – Vintage Culture – O DJ sul-mato-grossense Vintage Culture retorna à sua terra natal como atração principal da festa Greenvalley, referência na cena eletrônica nacional.

Horário: 22h

Local: estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês – Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Parque dos Novos Estados

Entrada: a partir de R$ 180 pelo link https://www.greenvalleybr.com/vintage-culture-campo-grande

Feira da Coopha – Em sua sexta edição, a feira cultural da Coophatrabalho reúne gastronomia, moda sustentável e artesanato. O evento também conta com área para crianças e shows das artistas Beca Rodrigues e Simona.

Horário: 17h

Local: Praça Marcelo Silva – Av. Florestal, 845 – Coophatrabalho

Entrada: gratuita

Beats no Terraço – A festa Funky Fresh traz o Beats no Terraço com uma seleção de músicas e drinks incríveis, contando com o DJ set de Julio Prodigy, Isa Nahas e Rod Holsback para agitar a tarde.

Horário: 15h

Local: Funky Fresh – Travessa Ana Vani, 51 – Centro

Entrada: a partir de R$ 60 na portaria

Feijoada de Aniversário Ama – A Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul (AMAMSUL) celebra seus 35 anos com uma feijoada recheada de música, boa comida e muita integração.

Horário: 12h

Local: Associação Magistrados Mato Grosso do Sul (AMAMSUL) – R. Ana Rosa Castilho Ocampo, 1455 – Jardim Montevidéu

Entrada: R$ 50, com venda de ingressos pelos contatos (67) 3325-5135 ou 99210-5745

Feijoada de Ogum – A Feijoada de Ogum traz expressões da cultura afro-brasileira, com exposições fotográficas, apresentações de capoeira, roda de samba e muito mais para celebrar a tradição.

Horário: 11h

Local: R. Marechal Câmara, 959 – Jardim Seminário

Entrada: R$ 40, com venda de ingressos pelo contato (67) 99986-7717

2º Festival Filhos da Jamaica – Com foco na valorização da cultura afro-brasileira, o festival traz atividades como capoeira, esportes e momentos de integração comunitária.

Horário: 15h30

Local: Escola Municipal Professor Hércules Maymone – R. Celina Bais Martins, 31 – Nova Lima

Entrada: Gratuita

1º Bosque Retrô – O encontro acontece durante o sábado e o domingo, promovendo a troca, venda e exposição de itens vintage. A programação inclui colecionadores de discos de vinil, carros antigos, brechós e antiguidades em geral.

Horário: 10h às 22h

Local: Shopping Bosque dos Ipês – 1º e 2º piso – Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Parque dos Novos Estados

Entrada: gratuita

Labstract – Edição III – A terceira edição do Labstract chega ao Sesc Teatro Prosa com uma proposta que une dança, música instrumental e improvisação em tempo real. A entrada é gratuita.

Horário: 16h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhanduí, 200 – Centro

Entrada: gratuita

Espetáculo “O Grandioso Mini Cirquim nas Arábias” – O grupo Circo do Mato apresenta seu espetáculo na Casa de Ensaio neste fim de semana, com classificação livre e acessibilidade em Libras.

Horário: 19h30

Local: Casa de Ensaio – R. Visconde de Taunay, 203 – Amambai

Entrada: gratuita

Exposição “Imprevisto” – A mostra apresenta obras criadas em parceria por Brenda Postaue e Elias de Aquino, com curadoria de Adriano Braga. A exposição traz diferentes técnicas e materiais para discutir temas como violência e territorialidade em Mato Grosso do Sul. Aberta até 9 de maio.

Horário: 9h às 12h

Local: Casa de Cultura – Av. Afonso Pena, 2270 – Centro

Entrada: gratuita

“Microfonia Tour” com Rodolfo Abrantes – Ex-vocalista da banda Raimundos, Rodolfo Abrantes apresenta sua turnê em Campo Grande com mensagens de fé e muita energia no palco.

Horário: 18h

Local: Teatro Glauce Rocha – UFMS

Entrada: a partir de R$ 80 pelo link https://www.clubedoingresso.com/evento/rodolfoabrantes-microfoniatour-campogrande

Brat Day – Uma noite dedicada ao pop com hits de Charli XCX, Troye Sivan, Lady Gaga, Katy Perry, Beyoncé, Sabrina Carpenter, Luísa Sonza e muito mais.

Horário: 22h

Local: Mirante Pub – R. Dr. Zerbini, 53 – Chácara Cachoeira

Entrada: a partir de R$ 20 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/brat-day-especial-charli-xcx-campo-grande-ms/2879831

Especial Bandas Gaúchas – Uma homenagem ao rock e reggae gaúcho com clássicos de Reação em Cadeia, Engenheiros do Hawaii e Armandinho, trazendo vozes que representam o melhor da cena musical do sul do Brasil.

Horário: 18h

Local: Sunset Growler Station – Av. Afonso Pena, 5668 – Chácara Cachoeira

Entrada: a partir de R$ 25 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/especial-bandas-gauchas/2901156

Especial Jota Quest e Skank – A Cervejaria Canalhas recebe Bortoti e banda para uma edição especial, celebrando as carreiras das bandas icônicas Jota Quest e Skank, que marcaram o pop rock nacional.

Horário: 17h

Local: Cervejaria Canalhas – R. Oceano Atlântico, 99 – Chácara Cachoeira

Entrada: a partir de R$ 20 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/especial-jota-quest-e-skank-na-canalhas-cervejaria/2910994

Stand-up “Tratamento de Choque” – A personagem Dra. Rosângela, do humorista Índio Behn, sobe ao palco com o espetáculo “Tratamento de Choque”, misturando humor ácido e boas doses de reflexão.

Horário: 20h

Local: Teatro Dom Bosco – Av. Mato Grosso, 225 – Centro

Entrada: a partir de R$ 45 pelo link https://bileto.sympla.com.br/event/102808/d/301167

Stand-Up “De Borracha à Bombacha” – Conhecido pelo público da televisão, Cris Pereira traz a Campo Grande seus personagens Jorge da Borracharia e Gaudêncio no espetáculo de humor “De Borracha à Bombacha”.

Horário: 21h

Local: Palácio Popular da Cultura – Av. Waldir dos Santos Pereira, s/n – Parque dos Poderes

Entrada: a partir de R$ 60 pelo link https://pedrosilvapromocoes.com.br/comprar-ingresso/cris-pereira-de-borracha-a-bombacha-8303

Peixes Entrópicos – A banda Peixes Entrópicos e Sem Fabios agitam a noite no palco do Pizza Pub com muito rock e energia.

Horário: 20h

Local: Pizza Pub – R. 14 de Julho, 2553 – Centro

Entrada: R$ 15 na portaria

Jardim

ExpoJardim – Neste sábado, duas duplas vão ao palco na 20ª edição da ExpoJardim: Willian & Ruan (campeões do Talento Sertanejo) e Rodrigo & Thayane.

Horário: 22h

Local: Parque de Exposições de Jardim

Entrada: gratuita

Brasilândia

17º Rodeio União – A tradicional dupla sertaneja Matogrosso e Mathias encerra a programação de shows com chave de ouro. Com mais de 40 anos de carreira, eles são verdadeiros ícones da música sertaneja, donos de um repertório que atravessa gerações.

Horário: a partir das 20h

Local: Associação Recreativa União – Brasilândia

Entrada: gratuita

Japorã

Japorã AgriShow – O município de Japorã comemora 33 anos de emancipação com muita festa. A dupla Munhoz e Mariano é atração musical deste sábado.

Horário: a partir das 21h

Local: Japorã

Entrada: gratuita

Laguna Carapã

Festa do Pé de Soja Solteiro – Naiara Azedo e Henrique e Diego se apresentam no segundo dia da Festa do Pé de Soja Solteiro.

Horário: a partir das 20h

Local: Parque de Exposição Colorindo Pezarico – Laguna Carapã

Entrada: gratuita

Domingo (27)

Show “Xande Canta Caetano” – Xande de Pilares se apresenta ao lado da Orquestra Sinfônica de Campo Grande em uma noite de homenagem a Caetano Veloso, celebrando grandes clássicos da música brasileira. O evento também contará com a abertura do grupo Sampri.

Horário: 17h

Local: Parque das Nações Indígenas

Entrada: gratuita

Banda Alzira’s no Bosque Retrô – O Bosque Retrô traz um encontro de colecionadores de antiguidades, vinil, brechós, peças vintage e carros antigos, com trocas, vendas e exposição de acervos. No domingo, a Banda Alzira’s se apresenta às 16h para animar o público.

Horário: 10h às 22h

Local: Shopping Bosque dos Ipês – 1º e 2º pisos – Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Parque dos Novos Estados

Entrada: gratuita

DJ Chico e Video Mapping Natacha – Os DJs Chico e Natacha prometem uma noite animada com um setlist agitado, além de um show de video mapping, para encerrar o fim de semana no Capivas Cervejaria.

Horário: 17h

Local: Capivas Cervejaria – R. Pedro Celestino, 1079 – Centro

Entrada: gratuita

Pagode de Domingo – Para fechar o fim de semana com chave de ouro, o Má.donna Bar recebe a banda Pagode na Pele ao vivo, trazendo o melhor do pagode.

Horário: 18h

Local: Má.donna – R. 14 de Julho, 2459 – Centro

Entrada: gratuita

2º Festival de Música Cristã – O Festival de Música Cristã retorna à Feira Central com apresentações dos finalistas e show do cantor gospel Weslei Santos, celebrando a música cristã.

Horário: 20h

Local: Feira Central de Campo Grande – Rua 14 de Julho, 3351 – Centro

Entrada: gratuita

Domingo do Modão – A Valley Pub traz João Carlos e Savala, com João Paulo, para animar o domingo com o melhor do modão sertanejo.

Horário: 18h

Local: Valley Pub – Av. Afonso Pena, 4150 – Centro

Entrada: a consultar na portaria

Japorã

Japorã AgriShow – O município de Japorã comemora 33 anos de emancipação com muita festa. A banda Biquini Cavadão agita o domingão e encerra o evento em grande estilo.

Horário: a partir das 21h

Local: Japorã

Entrada: gratuita

Laguna Carapã

Festa do Pé de Soja Solteiro – Os cantores Panda, Renan Diego e Dom Ramon Sanfoneiro do Pantanal fecham a festa no domingo.

Horário: a partir das 20h

Local: Parque de Exposições Colorindo Pezzarico – Laguna Carapã

Entrada: gratuita

Lucas Castro, Comunicação Setesc

Foto de destaque: Divulgação