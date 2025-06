IFSP recebe cessão de prédio para instalação do Campus Guarujá – IFSP

Cerimônia realizada na Reitoria oficializa doação da Escola 1º de Maio e marca nova etapa do plano de expansão da Rede Federal

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) deu um importante passo para a implantação de seu novo campus no município de Guarujá. Em cerimônia realizada nesta segunda-feira (2), às 16h, na Reitoria do IFSP, foi celebrado o Termo de Cessão de Uso do imóvel da Escola Municipal 1º de Maio, que será a sede do futuro Campus Guarujá.

O ato contou com a presença do reitor Silmário Batista dos Santos, do chefe de gabinete Ricardo Agostinho de Rezende Junior, do pró-reitor de Extensão Rafael Alves Scarazzati, do prefeito de Guarujá Farid Madi, do secretário municipal Mohamad Ali Abdul Rahim, do deputado federal Nilto Tatto, os vereadores Ariani Paz e Edilson Dias e de outras autoridades do IFSP e do município.

A cessão do imóvel à instituição federal é gratuita, válida por 30 anos e prorrogável por igual período. O prédio, localizado na Rua Romualdo dos Santos Maico, no Jardim Boa Esperança, possui mais de 14 mil metros quadrados e foi escolhido por sua localização estratégica, acessibilidade e infraestrutura já existente, que poderá ser adaptada para abrigar salas de aula, laboratórios e setores administrativos do campus.

O reitor Silmário destacou que a chegada do IFSP ao Guarujá é um desejo antigo da comunidade e que a iniciativa integra o plano de expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica anunciado pelo Governo Federal. “Em gestões anteriores, já se estudava a implantação de uma Unidade de Educação Profissional no município. Agora, com essa cessão, estamos concretizando esse sonho”, afirmou.

Durante a cerimônia, o secretário municipal de Educação destacou a importância de garantir que os jovens da cidade tenham acesso à formação técnica e superior. Silmário ressaltou que o IFSP é uma instituição pública e gratuita, com 50% das vagas destinadas a estudantes oriundos da rede pública. “A proposta é atender toda a comunidade e beneficiar não só Guarujá, mas toda a Baixada Santista”, completou.

O prefeito Farid Madi celebrou o momento com entusiasmo. “Estamos muito felizes, eufóricos e otimistas. Esse instituto federal irá possibilitar muitas oportunidades para quem mais precisa, que são os jovens de nossa cidade. Temos vários problemas sociais e sabemos que o que mais precisam são oportunidades.”

O prédio da Escola 1º de Maio passará por reformas e adequações para atender às necessidades pedagógicas e administrativas do IFSP. As questões relativas à transferência dos alunos atualmente matriculados na unidade municipal são de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação de Guarujá.

A previsão é que o Campus Guarujá inicie suas atividades letivas em 2026. Os cursos a serem ofertados ainda estão em fase de estudos e serão definidos com base nas demandas locais e nas vocações produtivas da região. A escolha dos eixos tecnológicos será realizada por meio de audiências públicas, nas quais toda a comunidade poderá participar e opinar sobre as áreas de formação mais relevantes para o território.