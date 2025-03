Guarda Civil Municipal de Sorocaba reforça patrulhamento preventivo em escolas municipais – Agência de Notícias

Posted on

Mato Grosso do Sul ganhou 841 novas empresas no mês de novembro, número recorde para o mês desde que começou a ser feito esse registro, no ano 2000. O recorde anterior era de novembro de 2021, quando foram abertas 729 empresas. Os dados foram repassados pela Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems), órgão […]