SONORA – Avanços econômicos e modelo de gestão do governador Jorginho Mello são destaques em encontro do Judiciário

A gestão pública de Santa Catarina esteve em destaque em um dos principais eventos do Judiciário brasileiro não só em razão dos excelentes indicadores socioeconômicos do Estado, mas também pelos avanços promovidos com o modelo de gestão do governador Jorginho Mello nos últimos dois anos.

Durante o XV Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil (Consepre), realizado nesta sexta, 28, em Florianópolis, o secretário de Estado da Fazenda Cleverson Siewert apresentou números que reforçam a posição de SC na condição de referência nacional em desenvolvimento e equilíbrio fiscal.

A programação do Consepre é voltada a debates e trocas de experiências sobre os desafios e as transformações do Poder Judiciário em todo o País. A convite do desembargador Francisco Oliveira Neto, que preside tanto o TJSC quanto o Conselho de Presidentes, o secretário trouxe contribuições à pauta com o tema “Santa Catarina, um Estado de Oportunidades”.

O Secretário falou sobre como a gestão estratégica e pautada por dados pelo governador Jorginho Mello pode transformar desafios em entregas concretas, impulsionando o crescimento sustentável de Santa Catarina:

