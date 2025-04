Secretaria de Turismo potencializa divulgação de João Pessoa em três feiras em uma semana

Dando continuidade ao processo de divulgação do potencial turístico de João Pessoa, a Secretaria de Turismo (Setur) participou de duas feiras com um público de 6,8 mil pessoas, em eventos estratégicos, nesta semana. Em Campinas (SP), a Setur promoveu a Capital paraibana até quinta-feira (10), para 6.281 visitantes, entre agentes de viagens, profissionais de turismo e visitantes do trade, na 47ª Abav Travel SP. Neste sábado (12), cerca de 450 agentes de viagens de todo o Nordeste receberam informações sobre os roteiros por João Pessoa, durante a Rodada de Negócios da Operadora Foco, no Centro de Convenções do Vila Galé Alagoas.

De acordo com o secretário de Turismo de João Pessoa, Vitor Hugo, a Prefeitura vem intensificando a participação nas principais feiras de turismo realizadas no Brasil e no exterior, no processo de crescimento sustentável da cidade, que tem sido indicada como uma das mais procuradas pelos turistas nos principais buscadores de passagens aéreas e hospedagem, a exemplo da Decolar – empresa líder em tecnologia de viagens da América Latina -, que indicou a Capital como décimo terceiro destino mais buscado para os feriados da Semana Santa e Tiradentes.

“A presença de João Pessoa nesses eventos reforça a nossa divulgação, porque estamos trabalhando com um público que atua diretamente com os consumidores finais, aqueles que entram nas agências de viagens para fecharem os pacotes para a nossa cidade”, enfatizou Vitor Hugo.

São Paulo – Na próxima segunda-feira (14), a equipe de Setur já estará em São Paulo (SP) para participar da WTM Latin America 2024, um dos maiores eventos B2B das Américas. Na edição do ano passado, o evento reuniu 797 marcas expositoras, 41 países e um público de 29 mil profissionais do turismo nacional e internacional.

“Estaremos presentes em um evento deste porte, com a participação ativa de profissionais de todos os lugares do mundo e que permite que a gente potencialize ainda mais João Pessoa, que também começa a se transformar em um destino internacional a partir do momento de consolidação do Polo Turístico do Cabo Branco, que dobrará a nossa oferta de leitos e de atrativos turístico, como parques temático e aquático. Vivemos um outro grande momento”, celebrou o secretário.