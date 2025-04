Alunos vivenciam ação de educação ambiental no Viveiro Municipal

Por MRNews



Na manhã da última quarta-feira (09), o Viveiro Municipal Eduardo Domingos Tumuleiro foi palco de uma atividade educativa voltada à preservação do meio ambiente. Vinte alunos da Escola Municipal Durvalina Dorneles Teixeira participaram da ação, que teve como propósito promover a conscientização ecológica por meio do contato direto com a natureza.

A programação começou com uma palestra ministrada pelo biólogo Lucas, que abordou o ciclo vegetal e a importância das árvores para a qualidade de vida urbana. Durante a conversa, os estudantes aprenderam sobre os benefícios da arborização, como a regulação térmica, a purificação do ar e o suporte à biodiversidade local.

Na sequência, os alunos fizeram um tour guiado pelas instalações do viveiro, onde conheceram diversas espécies cultivadas. O ponto alto da visita foi o plantio simbólico de um pé de jenipapo — árvore nativa valorizada por seus frutos, que servem de alimento a diferentes animais silvestres.

Para ampliar o impacto da iniciativa, cada participante levou uma muda para a escola, que será incorporada a projetos de cuidado ambiental e arborização. A ideia é estimular o senso de responsabilidade e vínculo com o espaço urbano.

Experiências como essa fortalecem a formação de uma consciência ecológica desde a infância. Ao se aproximarem da natureza, as crianças tornam-se aliadas na construção de um futuro mais sustentável, levando o conhecimento adquirido para suas famílias e para a população em geral.