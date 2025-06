Ambientes limpos e organizados geram benefícios à saúde

Rosi Masiero





Secretaria de Manutenção da Cidade

Colaborou o estagiário Miguel Santos

A Prefeitura de São José dos Campos mantém-se muito ativa nas atividades de manutenção, realizando investimentos e inovando em todas as regiões do município. Um exemplo é a Praça da Criança no Jardim das Indústrias, que recebeu pintura de solo adequada ao seu nome.

A praça foi requalificada e ganhou nichos com pinturas de brincadeiras que auxiliam na noção espacial, na organização corporal e na motricidade das crianças, como amarelinhas e caminhos pontilhados, entre outros. O parquinho do local também recebeu nova pintura.

O trabalho destaca o cuidado da administração municipal em buscar ações que promovam o bem-estar da população e valorizem a estética urbana, resultando em mais qualidade de vida, desenvolvimento econômico e na identidade da cidade.



As melhorias impactam positivamente a rotina dos usuários dos espaços públicos | Foto: PMSJC

Melhorias nas vielas

Outro exemplo é a requalificação de 64 vielas, com alterações e remodelação das áreas verdes, recomposição de passeio das travessas e pintura nova. As vielas do Parque Interlagos (região sul), Campos de São José (região sudeste), Altos de Santana (região norte) e do Pararangaba (região leste) foram as primeiras a receber as melhorias. As demais 420 travessas da cidade também receberão o serviço.

Qualidade de Vida e Bem-Estar

A psicóloga Patrícia Picasso, especializada em saúde comportamental, destaca que a influência do ambiente físico afeta a vida das pessoas e “pode influenciar diretamente o bem-estar do indivíduo”.

Segundo Patrícia, a limpeza e a ordenação do ambiente também podem favorecer a saúde mental. “A organização e o cuidado fazem com que os níveis de ansiedade diminuam, contribuindo para comportamentos mais assertivos e pensamentos organizados para as pessoas”, explicou.

“Quando espaços, como praças, parques e áreas coletivas, estão limpos, bem cuidados e com boa infraestrutura, a população se sente acolhida, sente que pertence àquele lugar. Isso amplia a sensação de pertencimento, segurança emocional e vontade de participar da vida em comunidade”, apontou a psicóloga.

A zeladoria de São José dos Campos é realizada diariamente visando manter os espaços públicos limpos, uniformizados, com lixeiras e os equipamentos em condição de uso.

Os joseenses podem e devem ajudar na zeladoria da cidade: ao identificar qualquer situação que exija atenção ou reparos, devem entrar em contato com a Central 156 para solicitar serviço de manutenção ou fiscalização.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Manutenção da Cidade